Motori: Scuderia del Portello nello Spettacolo Alfa in Olanda

Trasferta in Olanda della Scuderia del Portello (società presieduta da Marco Cajani con sede operativa in via San Pietro a Seregno), ospite dello “Spettacolo Sportivo” organizzato dalla Fondazione Club Proprietari Alfa Romeo (SCARB) sul circuito di F1 a Zandvoort.

Motori: “Un evento con 1.500 auto e oltre diecimila persone”

“Nell’evento dell’Alfa Club Olandese che conta migliaia di soci provenienti da tutto il Benelux, siamo stati parte attiva dello “Spettacolo sportivo” giunto alla 25esima edizione – spiega Andrea Cajani, general manager della Scuderia del Portello – In questa manifestazione, tra l’altro, sono stati celebrati i 45 anni della fondazione del club SCARB. Sul circuito per l’occasione erano allineati oltre mille e cinquecento auto Alfa Romeo di ogni modello ed epoca che si sono cimentate in turni pista liberi, ed anche in competizioni del Campionato Olandese per vetture turismo. Infine grandi parate sono state promosse al termine di una rassegna alla quale è stata stimata un’affluenza di oltre diecimila persone”.

Motori: nello show anche una rara Giulietta Spider 750G Sebring

La Scuderia del Portello, che quest’anno celebra i 60 anni dell’Autodelta e il Centenario del Quadrifoglio, ha dato spettacolo con uno show in pista di prestigiose vetture del suo Museo Dinamico Alfa Romeo Storiche da competizione quali l‘Alfa Romeo Tipo 33TT3 del 1971, una rara Giulietta Spider 750G “Sebring” del 1956, una GTA del 1970 e le monoposto F3 e Formula Boxer motorizzate Alfa Romeo.

A queste si sono aggiunte altre vetture degli anni Sessanta e degli anni Novanta di proprietà dei membri della Scuderia del Portello Benelux