Motori, Prototipi: a Misano brilla la stella del giovane Simone Bianco

Da questo fine settimana c’è un altro giovanissimo pilota brianzolo sugli scudi. A Misano Adriatico, sabato e domenica scorsi, sono scattati alcuni dei Campionati tricolori d’automobilismo, e in quello riservato ai Prototipi a svettare letteralmente su tutti gli avversari è stato il diciasettenne Simone Bianco, nativo di Monza ma residente a Briosco. In una lista di diciotto partecipanti, di cui la metà come lui sotto i diciott’anni, Simone ha iniziato subito a far capire il valore già dalle prove libere del venerdì scrivendo il suo nome sulla prima riga dei tempi, e il suo passo si è consolidato anche nelle qualifiche che gli hanno dato la pole position.

Poi è arrivato al sabato il momento del debutto assoluto, con una gara perentoria in cui nemmeno le due safety-car, che come sempre hanno annullato ogni volta il vantaggio del leader sugli inseguitori, hanno cambiato l’ordine delle cose. «Sono stupito perché non mi aspettavo di essere già così forte, sono fiero di quello che sto facendo», ha detto dopo il trionfo del sabato.

Motori, Prototipi: dopo il trionfo del sabato, una bella vittoria anche domenica

La domenica però la situazione si prospettava ben diversa perché a termini di regolamento il vincitore della prima delle due gare deve partire ottavo nella seconda frazione. Per cui poco prima dell’ora di pranzo Simone come da programma si è presentato in quarta fila con la sua Wolf GB08, va inoltre ricordato che i Prototipi corrono in regime di monomarca, ma già dopo poche curve dal via era salito in terza posizione. Lo spazio di tempo per scavalcare il rumeno Victor Ionescu e il sardo Omar Magliona che lo precedevanio ed ecco che il pilota brianzolo ha potuto prendere un’altra volta il largo. Come il giorno prima anche la corsa della domenica però ha visto il doppio ingresso della vettura della direzione gara, e addirittura la seconda volta si è dovuto esporre la bandiera rossa che anticipava la chiusura delle ostilità. Ma il risultato non è cambiato e quindi Simone ha bissato la vittoria del sabato. Inizio di stagione da vero protagonista per questo ragazzino dal piede pesante che all’inizio di giugno sarà chiamato a riconfermarsi sul tracciato romano di Vallelunga per la seconda tappa del Campionato.