Monza-Verona 0-1, Bocchetti post: “Dimissioni? Mai. Non molliamo”

Il post partita di Salvatore Bocchetti è particolare, perché la squadra non ha ottenuto punti nello scontro diretto con il Verona, anzi è sembrata ancora più in difficoltà, ma lui deve comunque ringraziare i suoi ragazzi per l’impegno: «Siamo in un periodo negativo. Tante assenze pesano, ma devo dire che oggi i ragazzi hanno giocato con uno spirito ed una voglia non da ultimo posto. Hanno dato tutto e si vede che non accettano questa posizione di classifica. È una sconfitta dura da accettare: perdiamo per uno sfortunato autogol, siamo stati puniti al primo episodio negativo, ma abbiamo creato e dobbiamo sempre combattere in questo modo. Ho molto apprezzato il coro della curva che ci ha invitati alla fine a non mollare mai. Questo è il punto di ripartenza, non bisogna mollare mai. Si è visto che i ragazzi ci tengono, le assenze condizionano, ma non devono essere un alibi, anche se le circostanze non sono proprio favorevoli». A chi gli chiede se abbia pensato alle dimissioni risponde: «Mai. Ho troppo rispetto per i ragazzi e non intendo mollare». C’è invece un pensiero al mercato, perché i giocatori migliori se ne stanno andando ed i rimpiazzi sono tutti da testare e preparare. Per l’attacco è spuntato fuori il nome di Ganvoula dallo Young Boys, anche se Bocchetti non entra direttamente nel merito del singolo: «Se la società fa qualche movimento, per migliorare la rosa, ben vengano. Io sono il primo a coinvolgere tutti. Anche oggi chi è arrivato ha dimostrato di avere buone qualità». Il Monza però è sprofondato, per ora, a -8 dalla zona salvezza e le partite alla fine del campionato sono sempre meno.