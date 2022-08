Monza-Torino, informazioni utili per accedere allo stadio

AC Monza, in vista del match Monza vs Torino, per meglio regolare l’afflusso ed evitare lunghe code, si informa i tifosi che:

– i cancelli dello stadio apriranno alle ore 18:45, si consiglia di presentarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al calcio di inizio;

– sono stati installati i tornelli, sarà necessario presentarsi al tornello muniti di biglietto o l’AC Monza Card provvisoria;

– si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal Gate indicato sul biglietto o sul tagliando segnaposto; l’accesso da un Gate diverso non verrà in alcun modo consentito;

– per acquistare gli eventuali biglietti disponibili in Tribuna Est bisognerà recarsi alla BIGLIETTERIA GATE 5;

– per acquistare gli eventuali biglietti disponibili in Tribuna Ovest bisognerà recarsi alla BIGLIETTERIA GATE 4;

– Visto il grande flusso di spettatori, il Comune di Monza ha previsto alcune modifiche di viabilità nelle zone adiacenti allo stadio. CLICCA QUI per leggere il comunicato sul sito del Comune di Monza.

Accesso Abbonati:

Le Card AC MONZA sono in fase di produzione e non saranno disponibili per poter accedere allo stadio per le prime gare di campionato.

In attesa di ricevere la Card definitiva gli abbonati per accedere allo stadio dovranno presentare all’ingresso, oltre al documento d’identità, i seguenti documenti stampati:

La “ Card provvisoria” e il “ tagliando segnaposto”

1) CARD Provvisoria: è il documento che l’abbonato ha ricevuto via mail al momento della sottoscrizione o che gli è stato consegnato alle biglietterie dello stadio.

Sulla Card, anche se provvisoria, è stato caricato digitalmente l’abbonamento acquistato e contiene i dati anagrafici dell’abbonato.

Di seguito un facsimile “card provvisoria”:

– 2) Tagliando segnaposto, che contiene i dati dell’abbonamento: tipologia, settore, fila posto.

Di seguito i facsimili:

Facsimile segnaposto cartaceo per chi ha acquistato l’abbonamento allo stadio

NB : chi avesse smarrito il tagliando segnaposto cartaceo può richiederne una ristampa collegandosi sul portale di Vivaticket, cliccando qui.

Facsimile segnaposto arrivato via email da stampare per chi ha acquistato l’abbonamento online

Si informano gli abbonati che l’AC Monza Card provvisoria può essere stampata/fotocopiata anche più volte in caso necessità o smarrimento del formato cartaceo.

Non appena le Card in PVC saranno disponibili, verranno comunicati i giorni e gli orari in cui sarà possibile recarsi allo stadio per il ritiro e le tempistiche di spedizione per chi avesse scelto la consegna a casa.

INFORMAZIONE IMPORTANTE: l’AC Monza Card può ancora essere richiesta online, cliccando qui.