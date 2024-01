Monza-Sassuolo 1-0, Palladino: «Colpani? Sono felice di averlo ritrovato»

Il Monza batte a domicilio il Sassuolo con un gol realizzato dal Flaco Colpani alla mezz’ora di gioco. Biancorossi ora a +10 sulla zona retrocessione.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso

Nella sala stampa dell’U-Power Stadium è intervenuto l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, che ha commentato così la gara della sua squadra.

«Vittoria più importante?

No ma questa è stata una vittoria molto importante di una squadra che ha reagito alla sconfitta di Empoli. Oggi il Monza è stata una squadra solida e compatta che ha rischiato zero in difesa. Ho detto al gruppo che, lottando insieme, si vince insieme. Zerbin ha fatto molto bene, così come Djuric e gli altri che sono subentrati come Izzo, Bondo e Bettella. I nuovi acquisti hanno dato più energia e anche più stimoli ai miei ragazzi.

Moduli di gioco?

Mi è piaciuta la risposta dei miei ragazzi. Si vince solo se abbiamo un atteggiamento da squadra.

Utilizzo da Djuric più utile a gara in corso?

Io inserisco chi mi dà risposte in settimana. Ho insistito sull’acquisto di Milan perché in rosa non avevamo un giocatore con le caratteristiche che ha lui e ringrazio per questo il Dottor Galliani, così come sono felice di avere in squadra Colombo e Mota Carvalho. Ora ci siamo completati.

Un pensiero ai fuorigiochi millimetrici?

Bisogna allargare il range di questa riga perché diventa un frame soggettivo inserito da un essere umano.

Catena di destra molto attiva, cosa è scattato in Colpani?

Secondo me hanno fatto molto bene entrambe le catene. Colpani da tre/quattro settimane si allena e gioca con lo spirito giusto: ha avuto un periodo di flessione e sono felice di averlo ritrovato. Sono felice per lui e per il fatto che abbia segnato un gol.

Clima surreale dopo la gara sospesa?

Vuoto totale nello stadio. Non intonare i cori fino a fine gara è stato un gesto di grande rispetto da parte dei nostri tifosi.

Gara contro l’Udinese?

Ora ci godiamo questa vittoria. Domani ci sarà un giorno di riposo e da martedì inizieremo a preparare la gara di Udine. Senza tifosi sarà una partita diversa ma siamo pronti a questo.

Tanti duelli negli ultimi metri?

I giocatori hanno qualità e chiedo sempre molta intraprendenza soprattutto negli ultimi metri».