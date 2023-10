Monza-Salernitana 3-0, le pagelle: biancorossi clamorosi, Palladino fuoriclasse

MONZA-SALERNITANA 3-0 (2-0)

MARCATORI pt 9’ Colpani, 18’ Vignato st 37’ rig. Pessina

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7; D’Ambrosio 6, Pablo Marì 6, Caldirola 6.5; Ciurria 6.5 (20’ Pedro Pereira 6), Pessina 7 (40’st Akpa Akpro n.g.), Gagliardini 7, Kyriakopoulos 6 (27’st Birindelli 6); Colpani 7 (20’st Gomez 6.5), Vignato 7 (27’st Bondo 6); Colombo 6. A disp. Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F. Carboni, V. Carboni, Maric, A. Carboni, Mota Carvalho. All. Palladino 7.5

SALERNITANA (3-4-2-1) Ochoa 5.5; Daniliuc 5, Gyomber 5, Pirola 5; Kastanos 5.5 (38’st Coulibaly n.g.), Bohinen 4.5 (1’st Maggiore 5.5), Legowski 4.5 (1’st Martegani 6), Mazzocchi 5.5 (1’st Bradaric 5.5); Candreva 6, Cabral 5 (16’st Stewart 6); Dia 6. A disp. Costil, Allocca, Sambia, Botheim, Fazio, Bronn, Tchaouna, Lovato. All. Paulo Sousa 4.5

Di Gregorio 7 Para su Candreva e salva su Dia, in una partita in cui il Monza domina avere un portiere che tiene la serranda abbassata mette al riparo anche da eventuali episodi sfavorevoli

D’Ambrosio 6 Se gli altri non la prendono mai è anche merito della sua aggressività a tutto campo

Pablo Marì 6 Pulito negli interventi, gestisce anche il momento di difficoltà con la solita fisicità

Caldirola 6.5 Il più preciso della retroguardia, Candreva per avere qualche pallone giocabile deve andare lontano da lui a prenderseli

Ciurria 6.5 Sgasa sulla destra creando spazi enormi con le sue volate palle al piede (20’ Pedro Pereira 6 Minuti di contenimento e ripartenza)

Pessina 7 La mediana biancorossa parte bene e finisce meglio, cresce costantemente ed è un vero riferimento su ogni ciuffo d’erba (40’st Akpa Akpro n.g.)

Gagliardini 7 Clamoroso in fase di recupero, pure meglio in quella di rilancio, meriterebbe anche di segnare

Kyriakopoulos 6 Tracima con i compagni nel primo tempo, trascinato dal ritmo superiore della sua squadra (27’st Birindelli 6 Prova ad andare a bonus e manca l’appuntamento per centimetri)

Colpani 7 Autoriale nella prima rete, straripante negli spazi. Sale a 4 gol in questo fantastico inizio di stagione per lui e per il Monza (20’st Gomez 6.5 Prende in mano il gioco, vuole incidere, lo fa con intelligenza)

Vignato 7 Seconda rete di un 2004 in Serie A, la segna la stellina di questo Monza giocando per la prima volta da titolare con personalità da giocatore maturo. Spina nel fianco, finché è in campo (27’st Bondo 6 Ci mette l’energia giusta per chiudere il match)

Colombo 6 Partecipa a tutto da vero centroboa, anche se poi cerca la soluzione personale per togliersi una soddisfazione che non arriva

Palladino 7.5 La Salernitana si sgambetta da sola e lui ne approfitta alla stragrande preparandola perfettamente in settimana sui difetti degli avversari che vede e interpreta prima. Non subisce gol su azione da un’eternità, è al quinto risultato utile consecutivo e si gode il settimo posto