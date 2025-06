Si completa con la cerimonia di premiazione l’edizione 2025 della Monza-Resegone, la classica di 42 km che collega l’arengario alla Capanna Monza. L’appuntamento è per giovedì 26 giugno alle 21 al Polo Sportivo Rosmini (in via Rosmini 72, a Monza). L’occasione per “celebrare i risultati sportivi, lo spirito di squadra e l’impegno di tutti i partecipanti“. Al via della 63° edizione oltre 200 squadre e più di 600 runner suddivisi nella formula “Classic” con squadre da tre atleti e nella nuova “Relay”, alla sua seconda edizione, con staffette in tre frazioni.

Monza Resegone 2025 in archivio con le premiazioni: «Sempre simbolo di determinazione, amicizia e fatica condivisa»

«Abbiamo vissuto un’edizione straordinaria. La Monza Resegone si conferma un simbolo di determinazione, amicizia e fatica condivisa. È emozionante vedere come anno dopo anno questa gara riesca a coinvolgere tante persone, con lo stesso entusiasmo della prima edizione. Un grazie immenso a tutti: runner, volontari, sponsor e istituzioni», ha commentato con entusiasmo Enrico Dell’Orto, presidente della Società Alpinisti Monzesi.

La Monza Resegone è organizzata da Società Alpinisti Monzesi insieme al Monza Marathon Team con la collaborazione di GS Avis Seregno, Gruppo Podistico Villasantese e Runners Desio e il sostegno di enti patrocinanti e sponsor.

Monza Resegone 2025 in archivio con le premiazioni: le squadre vincitrici

Monza Resegone – Classic

Classifica maschile

Ditta Luigi Azzoni, Lecco – 03:20:52

I Dolci Di Ivan Top, Briosco – 03:21:03

DF Sport Specalist Sq. C, Barzanò – 03:26:53

Classifica femminile

DF Sport Specialist Sq. B, Barzanò – 04:16:53

Per aspera ad astra, Bergamo – 04:25:34

A.S.D. Correzzana “Le Tre Effe” – 04:25:43

Classifica mista MF

Sogim Monza – 03:53:41

Gefo Falchi Olginatesi – Olginate – 04:08:51

Società Alpinisti Monzesi – Monza – 04:14:02

Classifica mista FM

Canottieri Milano Squadra A – 04:49:46

LFM K Team – Saronno – 05:04:33

Pollo all’inseguimento – Milano – 05:08:13

Monza Resegone – Relay

Classifica maschile

Daini Carate squadra Oro, Carate Brianza – 02:49:08

Il meglio degli anni ’80… masterizzato! – Milano – 02:52:11

Brooks team, Pisa – 02:58:03

Classifica femminile

Il trio vagante, Lecco – 03:37:19

Polisportiva Moving, Desio – 03:43:42

Woodline SNC, Concorezzo – 03:48:39

Classifica mista MF

Il fornaio di via Galilei, Desio – 02:59:07

Lor2nat, Besana – 03:21:14

Tre birre e una capanna, Lecco – 03:32:36

Classifica mista FM

Sky Lario Runners Nuove Promesse, Galbiate – 04:07:58

GS Avis Seregno – 04:28:56

Gefo K Team Squadra B, Olginate – 04:42:38