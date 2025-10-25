Monza-Reggiana 3-1, le pagelle: doppio Mota, Izzo domina, Pessina in controllo

MONZA-REGGIANA 3-1 (3-1)

Marcatori: pt 3’ Mota Carvalho, 14’ Novakovich, 25’ Izzo, 43’ Mota Carvalho

MONZA (3-4-2-1) Thiam 6; Izzo 7 (1’st Ravanelli 6), Delli Carri 6.5, Carboni 6.5 (33’st Lucchesi n.g.); Birindelli 5.5, Colombo 6, Pessina 7 (18’st Obiang 6), Azzi 6; Colpani 6 (12’st Maric 6), Keita 7 (12’st Zeroli 6); Mota Carvalho 7.5. A disp.: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico. All.: Bianco 7.5

REGGIANA (3-4-2-1) Motta 6.5; Libutti 5, Papetti 5.5, Bonetti 6; Rover 4.5 (12’st Magnani 6), Mendicino 5 (18’st Charlys 6), Bertagnoli 6, Marras 5 (1’st Bozzolan 6); Portanova 6 (26’st Gondo 6), Lambourde 5 (12’st Tavsan 6); Novakovich 6.5. A disp.: Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Charlys, Gondo, Basili, Tripaldelli, Maisterra. All.: Dionigi 5

Thiam 6 Abile in tutte le uscite alte ed è sempre una buona cosa. Per poco non riesce anche a respingere la botta a colpo sicuro di Novakovich, sarebbe stato un miracolo

Izzo 7 Dietro non ha avversari che possano intimidirlo, allora si concede il lusso di buttarsi in avanti per un paio di occasioni e alla fine pesca anche il gol della settimana, con un destro chirurgico all’incrocio (1’st Ravanelli 6 Sempre sotto controllo, anche perché la Reggiana nella ripresa esce completamente dalla partita)

Delli Carri 6.5 Ordinato negli interventi e nella marcatura di Novakovich, che non molla quasi mai

Carboni 6.5 Portanova può essere un avversario scomodo, lui gli mette la museruola. Contribuisce tanto e bene alla manovra offensiva spingendosi anche sulla trequarti avversaria (33’st Lucchesi n.g.)

Birindelli 5.5 Non mette il corpo su Novakovich nell’azione del gol, ma è l’unica imprecisione di un match pulito, senza strafare

Colombo 6 Lottatore della metà campo, recupera tanti palloni e li passa velocemente a chi è deputato a costruire gioco

Pessina 7 Prende per mano la squadra da capitano vero, ordinato nella manovra e puntualissimo anche in interdizione (18’st Obiang 6 Mezzoretta di consueta presenza positiva)

Azzi 6 Tiene d’occhio una fascia in cui Rover procura pochi problemi

Colpani 6 Tutta quella tecnica non sempre è sprigionata al meglio delle possibilità, ma anche oggi gli avversari sono costretti a raddoppiarlo e questo libera spazi per i compagni, che lui è bravo a sfruttare da regista offensivo consumato (12’st Maric 6 Si disimpegna bene e protegge con destrezza tanti palloni)

Keita 7 Senza fronzoli, se ha la palla punta la porta e poi cerca o l’assist o la conclusione. Uomo in più, sempre (12’st Zeroli 6 Come sempre mette il suo mattoncino, coprendo tanto spazio e aiutando generosamente i compagni)

Mota Carvalho 7.5 Il gol mancava dalla seconda giornata. Nel mezzo un infortunio che l’ha rallentato ed una gara non eccezionale, pur vinta, con il Frosinone. Quando sta così, in Serie B è infermabile. Ne fa le spese la Reggiana, ma soprattutto contribuisce a tre punti importantissimi.

Bianco 7.5 Approccio totale della sua squadra e vittoria che arriva persino in scioltezza. Come aveva annunciato, i numeri non mentono e le occasioni sono tantissime già nel primo tempo. Nella ripresa contiene con intelligenza senza mai mollare il controllo del match. A mani basse, miglior partita della sua gestione