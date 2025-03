Monza, le Allieve della ginnastica Forti e Liberi alle finali nazionali

Una medaglia d’argento e due squadre qualificate alla finale nazionale di Cesenatico. Un bel bottino per la Ginnastica Forti e Liberi Monza 1878 impegnata sabato a Cimbro, in provincia di Varese, in una gara del campionato Csen Allieve A e B.

La Forti e Liberi ginnastica a Varese con le Allieve

Eleonora Burnelli, Ginevra Pessina, Sara Carrozza, Ginevra Domine e Martina Pozzi sono salite sul secondo gradino del podio e hanno sollevato la preziosa coppa. Un traguardo di tutto rispetto poiché quasi tutte queste ginnaste hanno debuttato solo fa pochi mesi in ambito regionale. Al debutto anche le piccolissime di 7 e 8 anni, Asia Marmo, Giulia Pappalardo, Mia Redaelli e Beatrice Poggi che hanno ottenuto la dodicesima piazza facendo ben sperare per il prossimo futuro. Anche le Allieve B Ludovica Zussino, Vittoria Fox, Zoie Nawullage, Isabella Paglia e Emma Galera hanno staccato il biglietto per la finale tricolore di Cesenatico.

Monza, ginnastica Forti e Liberi: un vivaio per il futuro

Le giovani promesse sono state accompagnate da Chiara Manias e da Sonia Ronconi, direttrice tecnico sportivo delle squadre. «Siamo contentissimi per questo argento – commenta Sabrina Pelati, presidente della Sezione Ginnastica Artistica – è importante avere un vivaio di piccole per il futuro della società. Infatti, abbiamo un gruppo di circa dodici ginnaste dai 5 ai 6 anni che stanno crescendo con buone basi tecniche». Dello stesso avviso la sua vice Roberta Scorza: «Il lavoro e la serietà professionale pagano sempre. Il prossimo fine settimana avremo in gara ben 11 individualiste nel campionato Cup tra allieve A, B e Juniores, tre squadre Acrobat, una squadra Allieve B 3° livello, una squadra Juniores 2° livello e una terza squadra di Junior e Senior nel 2 livello. Ben 26 ginnaste. Invitiamo i monzesi a tifare per noi». Lo staff tecnico, oltre alla direttrice Ronconi, vede impegnati Gabriele Angelo Scattiggio, Tiziana Di Nitto, Cinzia Rinella, Chiara Manias, Rebecca Le Pera.