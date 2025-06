Monza, la Coppa di basket Alberto Giove agli assi Olimpia Milano Under 15

L’Olimpia Milano è tornata a casa stringendo tra le mani la Coppa Alberto Giove, la decima del suo palmares. La formazione milanese, unico team presente sin dal 1988 al torneo giovanile cittadino, ha battuto in finale con il nettissimo punteggio di 103-61 il Buducnost Voli Podgorica, che si era iscritto per la prima volta alla competizione.

«L’Olimpia si è rivelata una squadra eccezionale – commenta Lorenzo Biassoni, vice presidente del Monza International Basket, l’associazione sportiva che ha organizzato il torneo giunto alla trentacinquesima edizione – il risultato rispecchia lo straordinario valore della formazione vincitrice, non il demerito della perdente. Il Buducnost aveva nelle sue fila dei validissimi giocatori, tra i quali il most valuabel player del torneo, Ilija Radovic, ma l’Olimpia, campione d’Italia, ha qualcosa di più. Quei ragazzi, classe 2010, è da tre stagioni che non perdono una partita. Qualsiasi quintetto scendesse in campo non aveva rivali».

Monza, la Coppa Giove ai milanesi: “E’ il torneo più bello d’Europa”

La finale per il terzo e quarto posto tra Tornado Kaunas e Ayers Rock Gallarate ha visto prevalere i lituani sui lombardi per 75 a 79. «Anche queste due formazioni hanno fatto vedere un gran bel basket -riprende Biassoni- con tanti giovani promettenti e appassionati».

Per il quinto e il sesto posto il Next Hoops Badalona ha battuto per un soffio il CMS Sports Canada 88-87. Al di là dei risultati espressi dal campo gli organizzatori sono rimasti soddisfatti dall’apprezzamento ottenuto da tutte le sedici squadre, sia italiane sia straniere. «In tanti ci hanno detto che la Coppa Giove è il miglior torneo di basket giovanile d’Europa – sottolinea Anton Giulio Giove, presidente del Monza International Basket, fratello di Alberto – e non vedono l’ora di tornare a disputarla il prossimo anno».

Monza, il torneo di basket giovanile Giove disputato su cinque campi in Brianza

Il torneo si è disputato sui campi di Monza (Forti e Liberi, Nei, Palabaioni), Lissone (Palafarè) e Villasanta (palazzetto di via Villa) e ha avuto dei piacevoli momenti extra agonistici che hanno consentito ai partecipanti e ai loro tecnici e accompagnatori di familiarizzare. «Abbiamo organizzato una degustazione venerdì sera riservata ai tecnici con la presenza dei nostri sponsor -riprende Giove- è stata una piacevole occasione per conoscersi, per scambiarsi considerazioni e opinioni. I ragazzi si sono riuniti sabato sera in una grigliata in un clima festoso».

Le premiazioni si sono tenute nell’elegante cornice della Villa Reale alla presenza di (quasi) tutte le squadre. Finita un’edizione si passa subito a organizzarne un’altra. «L’incoraggiamento e i complimenti ricevuti ci spingono a migliorarci sempre di più – conclude Giove-ogni anno, pochi giorni dopo la chiusura, ci mettiamo a tavolino per verificare l’andamento della manifestazione passata per programmare meglio la successiva».