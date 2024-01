Monza-Inter 1-5, Inzaghi: “Ottimo approccio, di Carboni parleremo a fine anno”

Dopo la roboante vittoria per 1-5 all’U-Power Stadium giustamente Simone Inzaghi gongola e si gode la vetta della classifica, ancora più certa e sicura dopo l’eccezionale prestazione nella prima giornata di ritorno: «Abbiamo disputato un’ottima gara, preparata nel migliore dei modi in questi cinque giorni che abbiamo avuto, con un approccio perfetto, contro una squadra preparata, che gioca bene e che l’anno scorso ci aveva tolto quattro punti. Ora andremo in Arabia da detentori del titolo e cercheremo di giocare queste due partite al meglio, affrontando la novità del doppio impegno».

Le pressioni di allenare l’Inter

Dopo la vittoria con il Verona, c’erano state polemiche e non dev’essere stata una settimana facile per l’ambiente, anche se il tecnico nerazzurro certifica: «Non ho sentito la pressione, sinceramente ho guardato il campo. Ho la fortuna di avere una società forte con dirigente che pensano a tutto, così con lo staff abbiamo potuto concentrarci sul campo, sul preparare la prestazione. L’importante è avere una squadra che ti segue sempre, quest’anno e anche i due precedenti abbiamo fatto grandi cose e vogliamo continuare su questa strada. Non posso ancora dire che è la mia Inter più forte. Mancano ancora più di venti partite e l’anno scorso abbiamo vinto due trofei e giocato la finale di Champions. Quest’anno siamo primi in classifica, abbiamo passato un girone di Champions non facile e siamo ancora in corsa su tutti i fronti. La stagione è ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati».

La stella di Valentin Carboni

Parla anche di un particolare giocatore del Monza, Valentin Carboni, che è arrivato in prestito annuale dall’Inter e sta giocando una stagione tra i migliori 2005 di tutta Europa: «Ha fatto un anno importante con noi l’anno scorso e si è allenato sempre con grandissimi giocatori. L’ho alternato nel fare la mezzala e la mezza punta ed ha sempre dato risposte. Quest’anno sta avendo ulteriore continuità e sta facendo bene. Faremo le opportune valutazioni a fine stagioni». Parole, quelle di Inzaghi, che allontano un possibile rientro anticipato del giocatore all’Inter, una voce che ha cominciato a diffondersi venerdì e che ancora non è stata smentita dalle parti. Al momento a Milano forse aspettano di trovare una destinazione per Sanchez. Anche se, pure su questo argomento, Inzaghi glissa: «Sono contentissimo di Arnautovic e Sanchez. Hanno semplicemente trovato Lauraro e Thuram che hanno fatto benissimo e meglio di loro. Devono solo continuare ad allenarsi bene come fanno e troveranno anche loro maggiore spazio».