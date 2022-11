Monza-Hellas Verona 2-0, Bocchetti: «L’espulsione ci ha danneggiato. Avanti a testa alta»

Al termine del match Monza-Hellas Verona, nella sala stampa dell’U-Power Stadium, è intervenuto l’allenatore degli scaligeri, Salvatore Bocchetti, il tecnico più giovane della Serie A, che ha commentato la sconfitta rimediata contro i biancorossi di Raffaele Palladino:

«L’espulsione ci ha danneggiato ma dobbiamo andare avanti a testa alta. Per fortuna il divario con le altre non si è allungato di tanto. Fino al gol del Monza non abbiamo rischiato nulla. Ilic? È ancora infortunato, dobbiamo pensare a chi gioca pensando alla gara di giovedì. Attacco sterile dal 31 agosto? Bisogna continuare a lavorare e a crederci. In discussione? Bisogna continuare a lavorare soprattutto sul lato psicologico cercando di eliminare gli errori. Siamo già proiettati al prossimo match».