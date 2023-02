Monza: ad aprile Fanatec GT World Challenge Europe, torna Valentino Rossi

Valentino Rossi ritorna all’autodromo di Monza. E sono già ufficialmente partite le vendite per la tappa italiana del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS in programma a Monza il 21, 22 e 23 aprile.

Monza: Rossi su BMW M4 GT3 dopo il rally del 2018

In gara anche il Dottore che ritorna dopo quasi 5 anni dall’ultima apparizione, datata Monza Rally Show 2018. Guiderà una BMW M4 GT3 del team WRT e se la dovrà vedere con tutte le altre GT3 che compongono l’entry list.

Monza: aperta la prevendita, i biglietti

Il venerdì ingresso gratuito (parcheggio compreso) per le prove libere sia della gara di cartello che di quelle di supporto. Sabato e domenica l’entrata costa invece rispettivamente 20 e 25 euro, mentre l’abbonamento per entrambe le giornate è acquistabile da 35 euro. Incluso nel biglietto è anche l’accesso libero al paddock.

I bambini fino a 6 anni e le persone diversamente abili potranno entrare gratuitamente, ingresso a 1 euro, sia per sabato che per domenica, per chi ha un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Sconti sono previsti anche per gli under 24, per gli over 65 e per i soci ACI. I biglietti sono in vendita su www.monzanet.it o tramite il rivenditore ufficiale sul sito www.ticketone.it e nei quasi 1000 punti vendita fisici in tutta Italia.