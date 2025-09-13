Marcia, Alessandro Rebosio (PBM Bovisio) protagonista al Trofeo Ugo Frigerio

Marciatori della PBM Bovisio da protagonisti a Canzo nella quinta tappa del Trofeo Ugo Frigerio valida quale campionato regionale Assoluto, Promesse, Juniores, Allievi e Cadetti maschile femminile per la marcia su strada. Alle medaglie e ai titoli vinti gli atleti affiliati alla PBM hanno aggiunto prestigiosi piazzamenti in tutte le categorie.

Marcia, i risultati del settore femminile al Trofeo Ugo Frigerio

Con il miglior crono assoluto sui 5 km di 21.08 Alessandro Rebosio, vice campione italiano Under 20 in carica della 35 km, ha colto i successi sia nella categoria assoluta che in quella juniores. In due sono saliti sul secondo gradino del podio entrambi accreditati di 21.55: sono il master M40 Matteo Bonomi (Atl.Bergamo) e Alessio Ciccarese (Cento Torri Pavia) primo classificato nella categoria promesse.

Nel settore femminile Aurora Moreni (Pro Sesto Atl.Cernusco) con il crono 26.48 ha fatto man bassa di titoli e nella categoria Promesse ha preceduto Benedetta Falasconi (PBM) che si è presto rifatta vincendo l’oro regionale juniores: la PBM Bovisio ha centrato la tripletta nella categoria grazie all’argento di Vanessa Casati (29.13) e al bronzo di Serena Plata (30.39).

Nicolò Vidal in gara a Canzo

Nicolò Vidal (PBM Bovisio) ha stravinto la gara Allievi

Nicolò Vidal, oro nel recente Festival Olimpico della Gioventù Europea, ha stravinto la gara Allievi: l’alfiere della PBM, detentore della MPI Under 18 su pista outdoor e indoor (19:59.28 e 20:46.19), si è imposto con il crono di 21.57 (argento e bronzo all’Atletica Bergamo con Alberto Allieri in 24:42 e Gianluca Maggi in 24:45. Tra le pari età in campo femminile Anna Basilico (OSA Saronno) ha sfiorato il personale su strada in 26:19 e si è laureata campionessa regionale Allieve su Vittoria Marta Griffini (A.Vigevano, 28:45). Nella stessa prova per Allievi e Allieve si sono cimentati anche i Cadetti dove Simone Forlanelli (Atl. Concorezzo) ha vinto il titolo in 24:33 (crono vicinissimo al PB): secondo posto in 25.49) per Cristian Librandi (CUS Pro Patria Milano.