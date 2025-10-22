Grande successo a Lissone per la prima tappa europea di Novuss Game. Oltre cinquantacinque giocatori, provenienti da tutta Europa, molti del nord Europa, in particolare Estonia e Lettonia dove il gioco è molto praticato, sono convogliati in città per disputare l’unica tappa italiana di questa particolare disciplina sportiva che richiama molto il biliardo, perché si gioca su un tavolo ma più piccolo, con pedine che richiamano la dama al posto delle palle tradizionali e un disco con cui mettere in buca le pedine.

Lissone tappa europea di Novuss Game premiati Italia

Lissone capitale di Novuss Game: trenta tavoli per 55 giocatori

La palestra di via Piermarini ha accolto una trentina di tavoli su cui, nel fine settimana, si sono affrontati uomini e donne in sfide singole e doppie. Portacolori dell’Italia la squadra di casa, coordinata da Stefano Viganò che ha portato nel Paese questa disciplina che lentamente, si sta diffondendo.

Lissone tappa europea di Novuss Game

Lissone capitale di Novuss Game: la soddisfazione di Stefano Viganò

«Sono contento c’è stata una buona partecipazione – commenta – da parte delle squadre che, non solo hanno giocato ma anche insistito per visitare la città, conoscere un po’ i luoghi della nostra Lissone. Penso che questa tappa sia stata anche una bella vetrina per la mia città».

Viganò ha scoperto questo sport curiosando in rete, appassionandosi ha deciso di dare vita lo scorso anno, anche a Lissone, ad una realtà dedicata proprio al Novuss game. Si sta formando un piccolo gruppo di appassionati, è uno sport per tutti, e la bellezza è che crea anche occasioni di socialità e momenti di condivisione. Sul sito ufficiale tutte le informazioni sullo sport e sulla realtà associativa.