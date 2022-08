La novese Ilaria Interligi decima nel campionato mondiale di twirling a Torino

Ilaria Interligi tra le dieci atlete più forti al mondo di twirling. Ha concluso al decimo posto nella classifica assoluta il suo sesto mondiale, il quinto da Senior. Ventisette anni, di Nova Milanese, Ilaria pratica il twirling da quando era piccolissima, nel suo palmares due titoli europei: il primo nel 2015 a Maribor da solista e il secondo conquistato in Italia due anni dopo in coppia con la compagna Elisa Matozzo.

Twirling: la soddisfazione di Interligi

Ilaria Interligi in azione



Ma il decimo posto di questa edizione, ospitata a Torino, ha un valore speciale. «Mancavo dalle competizioni internazionali da quattro anni -ha sottolineato Ilaria-, dal mondiale in Florida del 2018, ho dovuto saltare l’europeo del 2019 per il cambio di società e, a seguire, il Covid ha bloccato tutte le altre competizioni». E ha aggiunto: «Ho iniziato il mondiale tranquilla, in ambito individuale non speravo sinceramente di arrivare in finale, era un obiettivo più della mia allenatrice, quando ho visto i piazzamenti sia nello short program che nel freestyle, è salita un po’ la tensione della prestazione». Ilaria ha concluso al decimo posto in classifica, che va visto positivamente, considerato il podio dominato da Stati Uniti e Canada e la grande esclusione delle giapponesi, sempre molto quotate nell’individuale. Interligi ha interpretato il personaggio di Cruella e ha proposto una coreografia curata da Sebastien Dubois. A bordo campo, come sempre, Cristina Laudicina, tecnico ormai sempre più internazionale. Neanche il tempo di riprendersi dalla gara individuale che Interligi ha gareggiato anche con il Team Italia allenato da Fabio Agagliati e Massimo Scotti. «Puntavamo al podio sinceramente -ha commentato ancora Interligi-: il quarto posto lascia un po’ di amaro in bocca, anche perché ci ha preceduto al terzo posto, alle spalle di Giappone e Usa, la Francia, che non ha eseguito il suo esercizio in modo impeccabile».

Twirling: il futuro prossimo di Interligi

Il Team Italia



L’atleta novese è rientrata a casa subito nella serata di domenica 7 agosto. Entrambe, Ilaria e Cristina lunedì erano già al lavoro. Per poter partecipare al campionato hanno utilizzato parte delle loro ferie, nessun permesso speciale, nemmeno per una competizione mondiale. Grande esempio di tenacia e professionalità. Ma questa è stata l’ultima gara di Ilaria Interligi, che ha detto: «Ho voluto salutare le competizioni con un mondiale. Sono soddisfatta. A settembre tornerò nella palestra come allenatrice della Ninfea Twirling». Le competizioni ora le seguirà da giudice. Il twirling, insomma, non si abbandona. Anzi è entrato nel Dna di Ilaria Interligi.