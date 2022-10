La Ciclistica Seregno protagonista alla “Prosecco Cycling” in Veneto

Domenico Cimmino, Sergio Canzi, Amedeo Longoni, Luciano Redaelli, Stefano Giorgione, Roberto Montepeloso, Girolamo Di Carlo, Vittorio Fenaroli, Costantino De Padova, Giuliano Ballabio e Daniele Galli sono gli undici portacolori della Ciclistica Seregno che domenica 2 ottobre hanno partecipato alla “Prosecco Cycling”, l’evento ciclistico più atteso della stagione, che ha offerto loro la possibilità di pedalare nel Giardino di Venezia, tra le colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio dell’umanità.

“Prosecco Cycling”: il suo format

Il format della “Prosecco Cycling”, il cui percorso ha avuto una lunghezza di 100 chilometri, con 1.600 metri di dislivello, attraverso i paesaggi dominati dalle viti che consentono la produzione del prosecco, in assoluto uno dei vini più pregiati al mondo, premia in modo particolare lo spirito di squadra, senza tuttavia cancellare i contenuti agonistici. Sono infatti cronometrati tre tratti in saliti e la somma dei tempi realizzati dai partecipanti in ogni scalata determina la classifica, che tiene conto delle categorie di età previste dal regolamento della manifestazione.