Il Renate espugna Trento: un gol per tempo per Maistrello e Ghezzi

TRENTO – RENATE 0 – 2

Marcatori: al 30′ Maistrello al 30’ e al 41’ s.t. Ghezzi

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena, Semprini (dal 14’ s.t. Galazzini); Damian (dal 37’ s.t. Ballarini), Mihai, Osuji; Belcastro (dal 24′ st Ruffo Luci D.); Brighenti (dal 24′ st Bocalon), Ianesi. A disposizione: Tommasi, Cittadino, Matteucci. All. D’Anna.

RENATE (4-3-3): Drago; Angeli, Anghileri (dal 1′ st Menna), Silva, Possenti; Baldassin (dal 34′ st Marano), Esposito, Gavazzi (dal 17′ st Sorrentino); Malotti (dal 34’ st. Ghezzi), Maistrello (dal 43’ st Rossetti), Morachioli. A disposizione: Furlanetto, Ermacora, La Rotonda, Sgarbi, Simonetti. Squizzato. All. Dossena

ARBITRO. Vogliacco di Bari

Note. Ammoniti Ferri, Osuji, Damian, Baldassin. Espulso al 10’ st. Osuji.



Il Renate conclude una settimana intensa che iniziacon il pareggio con il quotato Pordenone (tra i favoriti alla promozione in serie B), prosegue con la vittoria sulla Pro Sesto in Coppa Italia e si conclude con l’affermazione sul Trento. Allo stadio Briamasco l’undici di mister Dossena supera la squadra trentina con un convincente risultato nel match valido per la settima giornata di Serie C, certificato da una prova superlativa.

A Trento già al settimo minuto Baldassin potrebbe sbloccare il risultato, ma la sua rete viene annullata per presunta posizione di fuorigioco (assist di Maistrello). Il primo tempo termina, però, senza reti, nonostante si sia giocato su ritmi altissimi.

Nel secondo tempo, al 55esimo, arriva l’episodio che indirizza ancor di più il match: Osuji rivolge qualche parola di troppo all’arbitro e viene espulso per somma di ammonizioni. Al 75esimo il Renate sblocca finalmente il risultato: pregevole lavoro di Morachioli che elude l’intervento di Galazzini, quindi fa partire un preciso cross per la testa di Maistrello. L’attaccante del Renate, capocannoniere del girone lo scorso campionato, salta più in alto di Tena e Trainotti e non lascia scampo all’estremo difensore avversario. All’86esimo ci pensa Ghezzi su tap-in a chiudere i giochi, realizzando il 2-0 finale.