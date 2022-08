Il Renate attende prima di Ferragosto la Caronnese a Meda, per un test amichevole

Cambia ancora la data di inizio del campionato di serie C, che avrebbe dovuto cominciare domenica 28 agosto: la nuova data è domenica 4 settembre. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C invece è stato rinviato a data da destinarsi. Questi contrattempi non hanno però interferito con la preparazione che i giocatori del Renate stanno effettuando, agli ordini del nuovo allenatore Andrea Dossena, che ha programmato per sabato 13 agosto, allo stadio “Città di Meda”, un’amichevole con la Caronnese. Il fischio d’inizio sarà alle 17.

Serie C: la giustizia amministrativa causa il rinvio della partenza del torneo



Tornando all’inizio del campionato, il provvedimento è stato adottato dopo che il Tar del Lazio aveva respinto i ricorsi di Campobasso e Teramo per la riammissione in serie C, mentre il Consiglio di Stato ha concesso al Teramo la sospensiva del provvedimento di esclusione. A tal proposito è stata fissata l’udienza giovedì 25 agosto, nel frattempo però il varo del calendario è stato congelato. «Il rinvio del campionato causa un gravissimo danno economico e reputazionale all’organizzazione ed a tutti i club di serie C» ha denunciato la Lega Pro, che però ha deciso di andare avanti lo stesso, anche se l’inizio del torneo è slittato a settembre. Resta confermata la composizione dei gironi per la stagione 2022-2023. Il girone A, con il Renate, è composto da venti squadre: AlbinoLeffe, Arzignano Valchiampo, FeralpiSalò, Juventus Under 23, Lecco, Vicenza, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Aurora Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Trento, Triestina e Virtus Verona.

Serie C: progetto con la Virtus Cermenate per il settore giovanile



Il Renate segue con attenzione anche lo sviluppo del settore giovanile e proprio di recente è stato approntato un interessante progetto con la Virtus Cermenate. Questa iniziativa permetterà alla squadra comasca di fare crescere un centinaio di ragazzi sotto la guida dello staff tecnico della società presieduta da Luigi Spreafico, una novità che riconferma l’interesse della società nerazzurra a proposito della formazione di piccoli calciatori.