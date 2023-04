Ginnastica ritmica: la Casati Arcore sale sul podio al Campionato di Zona allieve

Prestigioso risultato della Casati Arcore: la squadra ritmica nella fase zonale del Campionato di Zona Tecnica 1 Allieve Gold 3 ha conquistato il terzo posto. A Cervia, Asia Fava, Emma Frigerio, Matilde Bidinotto, Mia Brunelli e Greta Morandi si sono confrontate con le atlete di Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria, strappando il pass per la finale Nazionale, che si terrà dal 12 al 14 Maggio a Sarnano (Macerata). Le atlete di Arcore allenate da Simona Mattavelli, Cristina Di Lieto e Morena Scoglio hanno eseguito tre ottime prove: un esercizio al collettivo a corpo libero, uno in successione con cerchio e fune e individuale alla palla, ottenendo il punteggio di 58.000 con la somma delle tre esecuzioni. Si sono piazzate terze con una differenza di soli 0.05 punti dal team ligure Il Cerchio d’oro (primo posto per l’Eurogymnica – Torino).

Ginnastica ritmica: : i successi per Seregno e Desio

Al Pala Borsani di Castellanza si è disputata la prima prova del Campionato regionale Insieme Silver con importanti riscontri per le squadre brianzole. Nella A2 Silver Cat.allieve di coppia, sono salite alla ribalta le squadre della Ginnastica Ritmica Seregno che hanno conquistato il primo posto con Simona Maria Agreste e Valeria Danilov e il quinto con Claudia Restivo e Giulia Tagliabue. Di spicco anche il quarto posto per la San Giorgio 79 Desio con Victoria Manfron e Ludovica Pizzo. La Casati Arcore si è classificato quinta nelle categorie allieve con Rachele Arrighini e Lucrezia Colombo e quarta nel settore open con Alessia Manicone e Greta Sironi. Nella LB2, allieve di coppia, quinto posto della Ritmica Seregno (Gaia Mariani-Beatrice Zeni) e nella categoria open en plein della Sga Virtus Giussano seconda con Hami Anna Parise-Nicol Stirpe e terza con Aurora e Nicole Longhi. Sesto posto per la Gal Lissone con Margherita D’Andrea e Matilde Martorilli. Infine nella LC2, 14mo posto nella prova coppie open per la Ritmica Seregno con Siria Lauriola e Caterina Merzi.