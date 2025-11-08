Fari puntati sui ginnasti delle società Pro Lissone, Casati Arcore, Pro Carate e Sampietrina Seveso nell’ultima prova del campionato regionale a squadre categoria Allievi Gold (dalla prima alla terza fascia) disputata a Cassano d’Adda. La Pro Lissone con la squadra Allievi Gold 2, composta da Manuel Pastorello, Alessandro Mutti, Andrea Tronca e Achilles Mauhay, ha vinto il titolo regionale. Nella stessa categoria, la seconda formazione con Alessandro Campione, Simone Valente e Daniele Goffredo ha chiuso all’ottavo posto. Inoltre, nella categoria Gold 3, dedicata ai più giovani, Gabriele Masoni, Leonardo Simeti e Mattia Cocconi hanno centrato un positivo sesto posto. A seguire i ragazzi in pedana c’erano i tecnici Carlo Nobili e Andrea Valtorta.

Ginnastica artistica: molto bene anche la Casati Arcore

Da sinistra, Barbato, Siciliano e Boi

Gli atleti della Casati Arcore hanno mostrato impegno, determinazione e nella Gold 3 Michele Barbato e Lorenzo Siciliano hanno ottenuto un ottimo secondo posto dopo una gara molto ben eseguita. Accompagnati da Valentina Boi, i giovani ginnasti hanno confermato il buon momento della società biancoverde con esercizi solidi e di alto valore tecnico.

Ginnastica artistica: Pro Carate padrona della scena nella Gold 1

Nella Gold 1, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in palestra, la Pro Carate ha sbaragliato la concorrenza vincendo il titolo con Edoardo Casati, Nicolò Farina e Davide Fontana e l’argento con un’altra squadra composta da Matteo Bosco, Flavio Galimberti, Samuele Nardello e Pietro Nelson Sestili. Nella Gold 2, sesto posto per la squadra in pedana con Andrea Bestetti, Tommaso Carnio, Diego Colciago, Michele Rini. La Sampietrina ha ribadito anche in questa competizione la solidità del gruppo con questi piazzamenti delle squadre: nella Gold 1 terza con Riccardo Castelli, Thomas Delon, Achille Donatiello, Giacomo Piuri; quarta con Andrea Bazzi, Lucas Langiu, Filippo Visentin; nella Gold 2 quarta con Gabriele Introzzi, Mattia Masatti, Diego Monticelli; nella Gold 3 quarta con Gabriele Cereda e Francesco Molteni.