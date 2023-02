Ginnastica artistica: la Sampietrina Seveso e la Ginnastica Meda dominano il campionato di Serie C a Fermo

A Fermo si è disputata la prima prova del Campionato di Serie C e le squadre brianzole hanno conquistato risultati importanti anche in ottica futura.

Ginnastica artistica: la Sampietrina Seveso sul gradino più alto del podio

La Sampietrina Seveso guidata dal tecnico Paolo Quarto ha presentato in pedana un meraviglioso gruppo di ragazzi che oltre a vincere la gara hanno conquistato il pubblico. La squadra A con Simone Buzas, Gabriele D’Ambrosio, Arachige Vishva Kotte e Cristian Mione ha raccolto 137,450 punti salendo sul primo gradino del podio. La squadra B con alcuni ragazzi alle prime esperienza, si è posizionata all’ottavo posto con Nicolò Alfieri, Diego Bianchi, Giuseppe Cubicciotti, Adam Zouioueche.

Ginnastica artistica: la Ginnastica Meda conquista la seconda piazza

La Ginnastica Meda, dopo un vibrante confronto con la Sampietrina, ha concluso al secondo posto con 136,400 p.ti presentando in pedana i ginnasti Davide Beretta, Tommaso De Cagno, Leonardo Funari, Simone Maldone e Riccardo Maramani. La Società Alfonso Casati di Arcore era presente con una squadra composta da Paolo Mollichelli, Daniele Perego, Alessio Villa e Raffaele Pili in prestito dalla società Ares. I ginnasti allenati dall’olimpionico Matteo Morandi e da Roberto Pavan che li ha accompagnati in gara, alla prima uscita in serie C si sono ben comportati conquistando la quinta posizione con il punteggio di 135,750 a soli 0,30 dalla terza posizione a podio. Da segnalare il miglior punteggio di 13,300 al volteggio di Mollichelli. La seconda prova del Campionato di serie C è in programma il 18 marzo a Torino.