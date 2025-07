Oscar Piastri ha vinto domenica 27 luglio il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del campionato del mondo di Formula 1. A Spa Francorchamps, il pilota australiano della McLaren ha preceduto sul traguardo il compagno di squadra Lando Norris, poleman di giornata, bruciato fin dalle battute d’avvio. L’inglese ha poi provato a riprendersi la prima posizione, ma i suoi tentativi sono stati vani. Terzo al traguardo è risultato Charles Leclerc su Ferrari, che ha avuto la meglio sull’iridato in carica Max Verstappen, che a lungo con la sua Red Bull aveva sognato il sorpasso, che avrebbe completato nel migliore dei modi il suo weekend, aperto dal successo nella gara sprint. Da segnalare anche la settima piazza per Lewis Hamilton, l’altro ferrarista, mentre Kimi Antonelli su Mercedes, dopo due ritiri consecutivi, ha terminato il suo compito, ma è stato costretto ad accontentarsi del sedicesimo posto.

Formula 1: partenza ritardata a causa della pioggia

Il pomeriggio era stato introdotto da un colpo di scena, con il rinvio della partenza, prevista alle 15, a causa della forte pioggia, tale da limitare al minimo la visibilità in pista per i concorrenti. Le vetture sono così scattate, in condizioni di maggiore sicurezza, soltanto alle 16.20.

Formula 1: Piastri guida la classifica generale

Nella classifica generale, Oscar Piastri conduce con 266 punti, 16 in più di Lando Norris, mentre Max Verstappen, a quota 185, è terzo, ma molto staccato. Ancora più attardate sono le Ferrari: Charles Leclers è quinto, con 139 lunghezze, Lewis Hamilton è sesto, con un ritardo di 30 punti dal compagno. Domenica 3 agosto, il calendario prevede lo svolgimento del Gran Premio di Ungheria.