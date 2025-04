Sarà Oscar Piastri su McLaren a partire in pole position nel Gran Premio del Bahrain, in programma domenica 13 aprile, alle 17 ora italiana. L’australiano, in 1’29’’841, si è lasciato alle spalle nelle prove ufficiali, disputate sabato 12 aprile, George Russel su Mercedes, attardato di 131 millesimi. In seconda fila scatteranno invece Charles Leclerc su Ferrari, che ha chiuso con un distacco di 334 millesimi dal poleman, ed Andrea Kimi Antonelli su Mercedes.

Formula 1: Norris, Verstappen ed Hamilton i delusi di giornata

Tra i delusi di giornata, figurano Lando Norris, altro pilota della McLaren, sesto a 426 millesimi dallo scatenato compagno di squadra, il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull, settimo con un ritardo di 582 millesimi, e Lewis Hamilton su Ferrari, che invece non è andato oltre la nona posizione, a quasi 1’’ da Piastri.