Sarà Lando Norris a partire in pole position nel Gran Premio di Las Vegas, terz’ultima prova del campionato del mondo di Formula 1. Il pilota della McLaren ha preceduto il campione del mondo uscente Max Verstappen, al volante della Red Bull, staccandolo di 323 millesimi, mentre la seconda fila sarà composta da Carlos Sainz, ex ferrarista, oggi in forza alla Williams, e da George Russel, primo sul traguardo lo scorso anno, pilota della Mercedes.

Formula: in difficoltà anche Piastri

Prosegue il momento critico di Oscar Piastri, che sarà al via in terza fila e che ha accumulato 1’’ netto di ritardo rispetto Lando Norris. L’australiano scatterà con al fianco Liam Lawson della Racing Bulls. Pessima la performance delle Ferrari: Charles Leclerc comincerà dall’interno della quinta fila, in nona posizione, attardato di quasi 2’’ dal poleman, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton occuperà addirittura l’ultima posizione, avendo fermato le lancette del cronometro dopo 1’57’’115, quasi 10’’ in più in confronto al tempo di Lando Norris (1’47’’934).