Formula 1 a Miami: Perez conquista la pole seguito dagli spagnoli Alonso e Sainz, settimo Leclerc, dodicesimo Verstappen

Pole position di Sergio Perez alla seconda edizione del Gran Premio di Miami: sarà il messicano a partire dalla prima fila, affiancato dalla Aston Martin di Fernando Alonso. Terzo Carlos Sainz, mentre solo settima la Ferrari del compagno di squadra Charles Leclerc, andato a sbattere a un minuto e mezzo dalla fine del Q3 provocando la bandiera rossa che ha messo la parola fine alle Qualifiche di sabato 6 maggio. Partirà sesta la Mercedes di George Russel, mentre il compagno di squadra Hamilton, 7 volte Campione del Mondo, non riesce a qualificarsi in top 10, escluso dalla terza sessione di Qualifiche. Nona la Red Bull di Max Verstappen che conclude la sua qualifica senza un tempo valido, non fatto segnare nel Q3 a causa della bandiera rossa.

Formula 1 a Miami: le Mercedes fanno fatica nel Q1

F1 Gp Miami Classifica qualifiche ufficiali – Infografica Sara Colombo

Il semaforo verde dà il via alle qualifiche del Gran Premio di Miami alle 22 ora italiana: si corre su una pista appena riasfaltata e molto sporca. Con un vento contrario che soffia a 4km/h e che infastidisce molto diversi piloti, le monoposto scendono in pista: a soli 10 minuti dalla fine del Q1, le ultime vetture a lasciare la corsia dei box sono le due Aston Martin, che come fanno segnare i loro primi tempi, spediscono un Lewis Hamilton, affaticato in fondo alla classifica. Un ex-Campione del Mondo anche molto (s)fortunato, che per un’incomprensione con il pilota Haas Kevin Magnussen, investigato per impeeding a fine della Qualifica, rischia un pesante incidente. Solo cinque minuti dopo, lo stesso scenario si ripete tra il ferrarista Carlos Sainz (anch’egli investigato a fine qualifica) e il pilota Alfa Romeo Guanyu Zhou. Dopo averle viste brillare nella prima sessione di Prove Libere, le Mercedes sembrano faticare davvero molto per passare il taglio al Q2, tornado a spingere a due minuti dalla fine senza un tempo nella top 15. Alla bandiera a scacchi i due inglesi però riescono a portare le macchine in salvo, mentre non passano il taglio alla fase di qualifica successiva le due MecLaren, l’AlphaTauri di Tsunoda, la Williams di Logan Sargeant e inaspettatamente l’Aston Martin di Lance Stroll.

Formula 1 a Miami: le Aston Martin in difficoltà nel Q2

Senza più in pista il padrone di casa, l’americano Logan Sargeant, nato proprio a pochi chilometri da Miami, prende il via il Q2. Sull’asfalto dell’International Autodrome di Miami Gradens manca anche un’altra protagonista di questi primi eventi di gara del Campionato Mondiale di Formula1 2023: la Aston Martin di Lance Stroll. Solo dodicesima anche quella del compagno di squadra Alonso che però sembra riprendersi nel Q2. “Aston, abbiamo un problema?” Questa prestazione poco brillante lascia pensare che forse si tratti solo di una meteora in campionato, e che il team della famiglia Stroll non riesca a stare al passo con gli aggiornamenti portati dalle altre vetture. Con George Russel che resta sul filo dell’eliminazione fino a poco prima della bandiera a scacchi, il suo compagno di squadra Hamilton resta “a piedi”: eliminato al di fuori dalla top 10, non prenderà parte al Q3. Con lui anche Albon, Hulkenberg, Zhou e De Vries.

Formula 1 a Miami: Leclerc va a sbattere e arriva la bandiera rossa nel Q3

Al via del Q3, Max Verstappen sembra volare sul tracciato, battendo ogni limite, ma è costretto ad abortire il suo primo tentativo a causa di un’imperfezione. I migliori tempi “provvisori” sono quelli di Perez e Alonso mentre Verstappen e Bottas ancora non hanno fatto segnare nessun tempo. A tre minuti dalla fine della sessione tutti i piloti scendono in pista per dare l’assalto alla Pole: l’apripista è Charles Leclerc, che nel primo settore, però, a causa della velocità tocca troppo il cordolo interno, perde la macchina e va a sbattere contro le barriere di Curva 7, provocando bandiera rossa. A un minuto e trentasei dalla fine, con l’arrivo della rossa, la direzione gara da informazione che la sessione non sarà ripristinata, assegnando a Sergio Perez, la Pole ufficiale, e dando vita ad una griglia di partenza alquanto inaspettata: Perez, poi Alonso, Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon, Verstappen e Bottas. Il Gran Premio di Miami, quinto appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2023 e prima delle tre tappe americane, prenderà il via domenica 7 maggio alle 21.30 ora italiana