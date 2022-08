Europei di nuoto, argento Italia nel libero combinato

Un argento conquistato in un campionato europeo per dire addio alla nazionale. La sincronetta Federica Sala di Lesmo (nata a Vimercate il 18 luglio 1993) a Roma dopo aver contribuito a far vincere la medaglia d’argento all’Italia nella finale del libero combinato ai Campionati europei ha annunciato il suo addio alle scene agonistiche.

L’Ucraina si aggiudica la medaglia d’oro

A Roma il Team Italia nella finale diretta del libero combinato è stato superato solo dall’Ucraina vincendo pertanto una prestigiosa medaglia d’argento con 92.6667 punti (27.7 per l’esecuzione, 37.0667 per l’impressione artistica, 27.9 per le difficoltà). Per la nazionale azzurra di sincro si è trattato della medaglia numero cinquanta nella storia degli Europei, così suddivise: tre oro, 17 argento e 30 bronzo. Il titolo di Campione d’Europa è stato vinto dall’Ucraina con 95.82 che ha superato l’Italia e la Grecia, terza con 89.4. Insieme al capitano Gemma Galli, hanno volteggiato in piscina Federica Sala, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Marta Iacoacci e la finalista di Miss Italia 2018 Marta Murro, Enrica Piccoli (la fidanzata del bicampione del mondo e tri campione d’Europa Giorgio Minisini) e Francesca Zunino. La coreografia è stata firmate dal trio Vlada Chigireva, Aleksandra Patskevic e Svetlana Romashina mentre la musica è stata tratta dall’Album Koser di Aytekin Atas, 44 anni, compositore turco con oltre ventimila followers su Instagram.

Il 20 giugno ai Mondiali di Budapest Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoacci, Murru, Piccoli, Sala e Zunino erano di bronzo con 92.0333, dietro alle giapponesi (93.5667) e alle sorelle ucraine che guardavano tutti dall’alto fiere dei loro 95.0333 punti.

Federica Sala annuncia il suo ritiro

Al termine delle premiazioni è stato un vortice di emozioni. Ha iniziato la sincronetta Federica Sala che ha annunciato il suo ritiro. “Voglio ringraziare e salutare le mie compagne. Sono tre anni che lotto con un problema all’anca. Ho tirato avanti finché ho potuto. Adesso però è il momento di smettere e di lasciare spazio a qualcuna più giovane di me. Un grazie alle mie allenatrici, allo staff, alle mie società e alla Federazione Italiana Nuoti per questi anni bellissimi e per questo Europeo di Roma che conserverò nel cuore tra i ricordi più belli”. Continua Costanza Ferro che ringrazia il pubblico di Roma. “Ci sta venendo tutto facile, ormai siamo rilassate e convinte delle nostre potenzialità. In acqua sentivamo l’entusiasmo del pubblico e questo ci hai dato come sempre una spinta in più”. Ha concluso il capitano Gemma Galli con una dedica particolare. “Dedichiamo la medaglia di oggi a Federica Sala e non potrebbe essere altrimenti. Ci dispiace tantissimo che sia costretta a smettere: in questi mesi è stata caparbia e ha voluto esserci a tutti i costi. Sono orgogliosa di essere il capitano di questa squadra. Quello che mi auguro è che i nostri successi possano spingere tanti giovani ad appassionarsi e praticare questo sport”.