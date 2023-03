Elite Top Kup: trionfa l’AC Monza Under 9, secondo posto per l’Under 10 biancorossa

Continua a sorridere l’AC Monza Under 9, guidata da mister Matteo Bergomi, dopo la prestigiosa vittoria al Torneo di Lugano: all’Elite Top Kup, disputata a Chieri lo scorso 26 marzo, la compagine brianzola fa il bis conquistando la Coppa nella Finale disputata contro il Nizza. A presenziare all’evento il presidente del Chieri, Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, avendo militato in squadre come Palermo, Chievo Verona e Torino.

Vittoria biancorossa contro i francesi in Finale

La competizione europea (club di Italia, Francia e Svizzera) si apre affrontando la Juventus, battuta con un convincente 2-0. Dopodiché i bambini a tinte biancorosse sconfiggono prima i pari età della Pro Sesto con un perentorio 8-1, poi i pari età del Lugano con un sonoro 4-1. Contro la Feralpi Salò finisce 4-2 per i piccoli brianzoli che in semifinale annientano la Juventus, battuta questa volta con un convincente 3-1 grazie alle importanti reti siglate da Motta, Arama e Perfetti. La finale contro i francesi del Nizza è stata decisa con la lotteria dei rigori che ha premiato gli Under 9 del Monza, vittoriosi con il rocambolesco risultato di 5-4. Il premio come miglior giocatore del torneo è stato assegnato al biancorosso Vittorio Motta. Il premio di miglior portiere è stato assegnato a Giovanni Cazzola dell’Alessandria.

Risultati AC Monza Under 9

Monza-Juventus 2-0

Monza-Pro Sesto 8-1

Monza-Lugano 4-1

Monza-Feralpi Salò 4-2

Semifinale: Monza-Juventus 3-1

Finale: Monza-Nizza 5-4

AC Monza Under 9

Squadra scesa in campo: Arama Ulisse, Bellini Iovane Samuele, Carrisi Daniele, D’Onofrio Mattia, Fierro Matteo Jacopo, Maggioni Riccardo, Merati Davide, Motta Vittorio, Perfetti Thiago, Trolio Mattia. Allenatore: Matteo Bergomi.

Ottimo secondo posto per l’Under 10 AC Monza

Grande prestazione e medaglia d’argento per gli Under 10 del Monza (classe 2013, ndr) con la vittoria finale che è sfumata di un soffio per la differenza reti. I bambini under 10, guidati da mister Roberto Fumagalli, hanno giocato in un girone ostico: prima hanno rifilato un poker al Parma, poi hanno battuto di misura il Genoa e, infine, hanno battuto l’Hellas Verona con un pesante 5-1. Successivamente nel girone Gold i piccoli biancorossi hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus, hanno poi battuto il Nizza con uno scoppiettante 4-3 e sconfitto 3-2 i pari età del Genoa. I bianconeri hanno conquistato la competizione grazie alla migliore differenza reti. La palma di miglior giocatore è stata assegnata a Riccardo Farina dell’AC Monza Under 10; miglior portiere, invece, Tomas Viassono della Juventus.

Risultati AC Monza Under 10

Girone eliminatorio

Monza-Parma 4-0

Monza – Genoa 1-0

Monza – Hellas Verona 5-1

Girone finale Gold

Monza – Juventus 1-1

Monza- Nizza 4-3

Monza – Genoa 3-2

AC Monza Under 10

Squadra scesa in campo: Fumagalli Joele, Pugliese Jacopo, Gadda Christian, Cattafi Simone, Fierro Gabriel, Martellotta Matteo, Corti Tommaso, Cantú Leonardo, Azzimonti Lorenzo, Farina Riccardo, Mapelli Lorenzo Giuseppe, Papotti Rossi Mattia. Allenatore: Roberto Fumagalli.

Crescita graduale ed esponenziale

L’Elite Top Kup ha segnato positivamente l’esperienza dei giovani biancorossi. Primo posto per gli Under 9 e secondo posto per gli Under 10: l’esperienza di Chieri si è rivelata un successo di squadra e di staff, combinazione perfetta di un lodevole lavoro tecnico degli allenatori Matteo Bergomi e Roberto Fumagalli, ai quali si aggiunge il proficuo lavoro svolto in maniera accurata e professionale da Angelo Colombo, Responsabile dell’attività di base che, oltre ai soddisfacenti risultati sul campo, sta centrando l’obiettivo più importante per un settore giovanile che si rispetti: la crescita costante dei bambini. Prossima competizione in programma la prossima settimana, in una full immersion calcistica di tre giorni, 5-6-7 aprile, nel Torneo Internazionale che andrà in scena ad Ischia. E come direbbe Giorgio Vanni: «Monza is my destiny, Monza Alé!».