Federico Murero e Riccardo Dossi sugli scudi nel Duathlon Classico disputatosi a Pontoglio. Nella gara con in palio i titoli italiani di questa specialità, i due atleti del TTB Lissone sono stati chiamati a cimentarsi nella formula classica del duathlon con 10 km di corsa, 40 km di ciclismo e ulteriori 5 km finali di podismo.

Duathlon: Dossi secondo nella categoria S3 e Murero quarto nella S1

Murero e Dossi, disimpegnandosi molto bene in tutti i percorsi, alla fine si sono classificati rispettivamente al 18° e al 43° posto assoluto, piazzamenti che sono diventati ancora più prestigiosi per quel che concerne le categorie di appartenenza con Murero quarto nella categoria S1 con il tempo di 1:55:24 (sul quale ha inciso il secondo tempo assoluto nella frazione su due ruote) e Dossi sul secondo gradino del podio nella categoria S3 in 2:00:32 preceduto solo da Pietro Santini (Firenze Tri).

Duathlon: altri brianzoli nella classifica generale a Pontoglio

Nella classifica generale della gara che ha visto alla partenza 560 atleti, nel settore maschile Nicola Duchi (Doloteam) ha preceduto di pochi secondi Michele Sarzilla (Dds) 1:49:18 contro 1:49:26 per un divario maturato nella seconda frazione. A completare il podio, Domenico Passuello (Livorno Aquatics) con il tempo finale di 1:50:29.

A Pontoglio hanno gareggiato altri atleti brianzoli, tesserati a TTB Lissone, VTT Valxer Team Asd Seregno e NPV Triathlon Team di Varedo. Questi i loro riscontri cronometrici ed i relativi piazzamenti di categoria: Elia Finazzi 17° cat.S1 in 2:10:51, Massimo Egidio Novello 19° – M3 in 2:20:17, Juan Felipe Toppi 20° – S3 in 2:20:48, Cristian Citterio 52° – M2 in 2:36:43, Marco Maffucci – 22° – M1 in 2:17:42, tutti affiliati al TTB Lissone. Domenico Zoccali (SSD NPVaredo): 25° – M1 in 2:19:06. Cristian Veronello – 57° – M3 in 2:40:30 e Riccardo Montepeloso – 21° – S2 in 2:19:48 entrambi VTT Seregno.