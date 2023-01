Cremonese-Monza 2-3, Caprari torna a volare, Petagna versione assistman

CREMONESE-MONZA 2-3 (0-2)

Marcatori: pt 8’ Ciurria (M), 19’ rig. Caprari (M), st 10’ Caprari (M), 22’ Ciofani (C), 38’ Dessers (C)

Cremonese (3-4-2-1) Carnesecchi 6; Ferrari 5 (dal 1’st Aiwu 6), Bianchetti 5.5, Quagliata 5.5 (dal 37’st Zanimacchia n.g.); Ghiglione 5, Pickel 6 (dal 28’st Buonaiuto 6), Meitè 5, Valeri 6.5; Tsadjout 5 (dal 13’st Ciofani 7), Okereke 5.5 (dal 1’st Castagnetti 5.5); Dessers 6. A disp.: Saro, Hendry, Ascacibar, Afena-Gyan, Lochoshvili, Sarr, Milanese. All. Alvini 5.5

Monza (3-5-2) Di Gregorio 6.5; Izzo 6.5, Pablo Marì 6, Caldirola 5.5; Birindelli 6 (dal 1’st Ranocchia 6), Pessina 6.5, Machin 6.5 (dal 24’st Colpani 6), Carlos Augusto 6.5; Ciurria 7 (dal 21’st D’Alessandro 6), Caprari 7.5 (dal 38’st Marlon s.v.); Petagna 7 (dal 21’st Gytkjaer 6). A disp.: Cragno, Sorrentino, Barberis, Valoti, Sensi, Antov, Bondo, Carboni, Vignato. All.: Palladino 7.

Di Gregorio 6.5 Salva il risultato più di una volta, decisivo su Pickel e su Ciofani, ma non può fare nulla sulle reti cremonesi

Izzo 6.5 Alza il ponte levatoio e respinge i pur timidi attacchi dei padroni di casa. Sempre positivo

Pablo Marì 6 Organizzato nella gestione della manovra, attento nelle chiusure, rallenta un po’ nel finale

Caldirola 5.5 È bravo negli anticipi e nelle chiusure, come sempre, ma legge male le palle alte per Ciofani e Dessers nelle azioni dei gol grigiorossi

Birindelli 6 Non si limita al compitino, sgasa sulla fascia, prova a tenere basso un Vitale in ottima giornata e va anche alla conclusione (dal 1’st Ranocchia 6 In mezzo al campo è bravo a rubare e smistare, gli manca solo il più a fianco del voto)

Pessina 6.5 Non esagera nelle incursioni, ma con il nuovo ruolo non se lo può permettere. Allora gioca d’intelligenza e contiene

Machin 6.5 Ricama il filtrante che mette Birindelli dietro la linea della retroguardia locale in occasione del vantaggio. I colpi ce li ha, deve sempre esprimerli così (dal 24’st Colpani 6 Prova ad accendersi un paio di volte, senza pungere)

Carlos Augusto 6.5 Fisicamente è incontenibile, nessuno lo può mettere sotto, lui lo sa e fa valere la sua superiorità su tutti e due i lati del campo

Ciurria 7 Allo Zini aveva segnato anche l’anno scorso, ma in Serie A vale di più. Sempre al posto giusto ed è al secondo gol consecutivo (dal 21’st D’Alessandro 6 Deve contenere e rimane in posizione)

Caprari 7.5 Un po’ in ombra in un periodo in cui Mota Carvalho era più in forma, lui risponde con una doppietta. Sempre preciso dal dischetto, ma soprattutto dentro tutte le azioni pericolose del Monza (dal 38’st Marlon s.v.)

Petagna 7 Contro la difesa cremonese va a nozze, fisicamente non lo tengono e lui ci mette la tecnica per i due assist di giornata (dal 21’st Gytkjaer 6 Poco cercato, non fa molto per farsi trovare)

Palladino 7 Per come la imposta e per come prende tre gol di vantaggio, sarebbe stato un voto anche più alto, come dalla sua prima panchina ad oggi, e oggettivamente con il finale della sua squadra c’entra poco, però forse alza il piede dall’acceleratore con qualche minuto d’anticipo. Soffre il giusto, ma vince. 20 punti in 12 partite. Tantissima roba.