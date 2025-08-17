Monza Sport

Coppa Italia, il Frosinone esulta. Ma Alvini si preoccupa per Sherri

L'unica pecca per i laziali è stato l'infortunio occorso al portiere, che rischia di dover essere operato. Il difensore Calvani soddisfatto soprattutto della prestazione nel primo tempo
Gabriele Calvani

Ovvia felicità in casa Frosinone, al termine della gara vinta sul campo del Monza. Il tecnico Massimiliano Alvini è stato sintetico. Commento sulla gara? «Siamo preoccupati per Sherri. Al momento è all’ospedale e dobbiamo capire se dovrà sottoporsi a un intervento. La squadra dedica a lui la vittoria».

Coppa Italia: Cavani soddisfatto per la prestazione della squadra

Il difensore Gabriele Calvani ha invece spaziato tra presente e futuro. Commento sul match? «Abbiamo speso tante energie nel primo tempo. Abbiamo fatto una buonissima prestazione». Come procede l’esperienza nuova? «I compagni mi hanno aiutato, così come il mister. Speriamo di fare bene». A quale difensore si ispira? «Rudiger, perché è un difensore che ha qualità».

