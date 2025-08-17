Ovvia felicità in casa Frosinone, al termine della gara vinta sul campo del Monza. Il tecnico Massimiliano Alvini è stato sintetico. Commento sulla gara? «Siamo preoccupati per Sherri. Al momento è all’ospedale e dobbiamo capire se dovrà sottoporsi a un intervento. La squadra dedica a lui la vittoria».

Il difensore Gabriele Calvani ha invece spaziato tra presente e futuro. Commento sul match? «Abbiamo speso tante energie nel primo tempo. Abbiamo fatto una buonissima prestazione». Come procede l’esperienza nuova? «I compagni mi hanno aiutato, così come il mister. Speriamo di fare bene». A quale difensore si ispira? «Rudiger, perché è un difensore che ha qualità».