Nicolas Galazzi, trequartista del Monza, ha commentato la battuta d’arresto registrata al cospetto del Frosinone. L’ex Brescia, entrato nel corso della ripresa, sul momentaneo 0-0 ha sfiorato il gol con un sinistro a giro che ha lambito la base del palo.

Calcio: la rabbia malcelata per la sconfitta

Un commento sulla gara? «Sono molto arrabbiato. Penso che questa squadra non debba perdere questa partita». Il suo obiettivo stagionale? «Fare tanti gol o assist, come gli anni scorsi. Vorrei arrivare in doppia cifra». Come si sta trovando qui a Monza? «Mi sto trovando molto bene. Poi non abito lontano da qui. Monza mi sembra un gioiellino. Nel Monza ci sono giocatori di Serie A. Io in primis sono venuto qui perché è una società che ambisce a qualcosa di importante. Gli obiettivi della società sono chiari e vanno di pari passo con le mie ambizioni».

Calcio: la voglia di riscatto personale e di squadra

Su cosa bisogna lavorare? «Cercare di continuare a lavorare e trovare più sintonia con i compagni. Questa squadra deve lavorare sulla voglia di non perdere. Sia il Monza che io veniamo da un anno difficile. Se sono venuto qui è perché voglio riscattarmi». Dove preferisce giocare? «La trequarti di destra è dove io mi trovo meglio».