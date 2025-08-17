Monza Sport

Coppa Italia, Galazzi si arrabbia: «Questa squadra non deve perdere questa partita»

Il trequartista, alla caccia di un riscatto come il gruppo, ha indicato nel lavoro la medicina per lasciarsi alle spalle le difficoltà. Positivo il suo impatto con l'ambiente.
di
Monza 2025 Coppa Italia partita Frosinone
Nicolas Galazzi (foto Ac Monza)

Nicolas Galazzi, trequartista del Monza, ha commentato la battuta d’arresto registrata al cospetto del Frosinone. L’ex Brescia, entrato nel corso della ripresa, sul momentaneo 0-0 ha sfiorato il gol con un sinistro a giro che ha lambito la base del palo.

Calcio: la rabbia malcelata per la sconfitta

Un commento sulla gara? «Sono molto arrabbiato. Penso che questa squadra non debba perdere questa partita». Il suo obiettivo stagionale? «Fare tanti gol o assist, come gli anni scorsi. Vorrei arrivare in doppia cifra». Come si sta trovando qui a Monza? «Mi sto trovando molto bene. Poi non abito lontano da qui. Monza mi sembra un gioiellino. Nel Monza ci sono giocatori di Serie A. Io in primis sono venuto qui perché è una società che ambisce a qualcosa di importante. Gli obiettivi della società sono chiari e vanno di pari passo con le mie ambizioni».

Calcio: la voglia di riscatto personale e di squadra

Su cosa bisogna lavorare? «Cercare di continuare a lavorare e trovare più sintonia con i compagni. Questa squadra deve lavorare sulla voglia di non perdere. Sia il Monza che io veniamo da un anno difficile. Se sono venuto qui è perché voglio riscattarmi». Dove preferisce giocare? «La trequarti di destra è dove io mi trovo meglio».

L'autore

Giornalista Pubblicista, classe 1988 e pugliese doc. Collaboro con il Cittadino dal 2022 occupandomi dell’Ac Monza per le dirette dallo stadio. Mi sono appassionato al calcio grazie a mio fratello che negli anni ’90 tappezzava la cameretta di maglie e poster di calciatori.
Ho la Sclerosi Multipla e grazie alla mia esperienza cerco di trasmettere forza, coraggio e positività ai meno fortunati.

Tags