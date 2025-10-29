Coppa Italia di Serie C: Renate vince ai rigori e elimina la Juve Next Gen

Il Renate passa il turno in Coppa Italia di Serie C: Juventus Next Gen battuta al secondo turno grazie alla lotteria dei rigori dopo una partita equilibrata che non ha offerto grandi emozioni.

Coppa Italia di Serie C: Renate-Juventus Next Gen, la partita

Il Renate ha aperto le marcature al 17’ del primo tempo grazie alla classica rete dell’ex Bonetti che ha risolto una mischia in area di rigore dove nessun difensore della Juventus è riuscito ad intervenire in tempo. Gli ospiti hanno risposto dopo circa quindici minuti con una grande azione personale di Pugno che ha portato palla dal cerchio di centrocampo fino al limite dell’area e ha concluso con un potente tiro in rete che non ha lasciato scampo a Bartoccioni. La partita da qui in poi si quieta con lampi offensivi da ambedue le parti ma senza un dominatore certo del possesso palla.

Spreca Nene una ottima opportunità al 27’ della ripresa: lanciato dal centrocampo del Renate ha superato tutti i difensori in velocità ma ha sparato fuori al lato sinistro del portiere.

La partita terminando in parità al novantesimo viene risolta ai calci di rigore dove a primeggiare è il Renate grazie a due errori dei bianconeri.

Coppa Italia di Serie C: il tabellino di Renate-Juventus Next Gen

Renate-Juventus Next Gen 1-1 (5-4 dopo i calci di rigore)

Marcatori: Bonetti (R) al 17’, Pugno (J) al 34’ p.t.

RENATE (3-5-2): Bartoccioni 6; Ziu 6, Auriletto 6, Ori 6; Mastromonaco 6 (dal 22’ s.t. Ruiz Giraldo 6), Rossi 6,5, Vassallo 6 (dal 13’ s.t. Calì 6), Bonetti 7 (dal 22’ s.t Delcarro 6), Ghezzi 6,5; Spalluto 5,5 (dal 13’ s.t. Nene 5,5), Karlsson 6 (dal 30’ s.t. Kolaj s.v.). (Nobile, Rossi, Esposito, Delcarro, Riviera, Spedialieri, Meloni, Ruiz Giraldo) All. Foschi

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia 6; Perotti 6, Martinez Crous 6, Van Aarle 5,5; Turco 6, Mazur 5,5 (dal 1’ s.t. Milia 6), Ngana 5,5 (dal 27’ s.t. Owusu 6), Puczka 6; Crapisto 6 (dal 41’ s.t. Finocchiaro s.v.), Anghelè 5,5 (dal 27’ s.t. Vacca 6); Pungo 7 (dal 36’ s.t. Deme s.v.). (Bruno, Fuscaldo, Bassino, Rizzo, Savio, Brugarello, Pagnucco, Bellino). All. Sacchini

ARBITRO Silvestri di Roma Uno 6,5

NOTE paganti 148, incasso non comunicato. Ammoniti Van Aarle, Vassallo, Ori. Angoli 8-4