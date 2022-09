Coppa Italia di Eccellenza: Vis Nova Giussano agli ottavi, Lazzate raggiunto allo scadere

Turno positivo per le brianzole del monzese del campionato di Eccellenza in Coppa Italia. Il Vis Nova Giussano, nel girone 5, ha vinto per 1-0 in trasferta contro la Brianza Olginatese, match disputato sul campo neutro Ferrario di Merate. Per i brianzoli il gol partita l’ha realizzato il giovane Mancosu al 25’ della ripresa. Le “lucertole” hanno così collezionato la terza vittoria dopo quelle con Alta Brianza Tavernerio (2-1) e con Cisanese (1-0) e passano agli ottavi di finale dove potrebbe incontrare il Leon Monza, che si era già qualificato avendo vinto col Mapello (2-1) e con la Luciano Manara di Barzanò per 2-0.

Coppa Italia di Eccellenza: nel Vis Nova esordio in porta di Manuel Vecchi, classe 2005

Contro i bianconeri lecchesi, il Vis Nova, era sceso in campo con ben otto giovani e solo cinque fra i titolari per un giusto turn over. La gara è stata equilibrata, ma piuttosto disordinata tatticamente su entrambi i fronti. È prevalsa la corsa più che un gioco armonioso e ben congeniato. Nelle fila del Vis Nova ha esordito tra i pali Manuel Vecchi, classe 2005, un giovane del vivaio che si è disimpegnato al meglio mostrando anche di possedere carisma e personalità.

“È un successo che riporta un po’ di morale e fiducia tra i giocatori – ha commentato il ds Marino Fumagalli – dopo l’inopinata sconfitta di domenica scorsa contro il Club Milano, che con la vittoria in pugno si sono fatti rimontare e superare. Una vittoria anche in chiave campionato in vista della difficile trasferta a Solbiate Arno, una delle squadre più forti e ben attrezzate”.

La Solbiatese, infatti, in coppa Italia passa anche lei agli ottavi dopo aver vinto per 2-0 contro la Sestese con reti di Becerri e Lonardi, in precedenza s’era imposta sul Club Milanese per 3-0.

Coppa Italia di Eccellenza: Ardor Lazzate pareggia e si sblocca

Nel girone 1, l’Ardor Lazzate opposto al Club Milano ha pareggiato 1-1 con reti di Bianchi al 25’ e per i milanesi Locati al 48’ della ripresa. I biancorossi di Pero si sono così guadagnati l’accesso agli ottavi. Per i giallo blu brianzoli è il primo punto della stagione dopo tre sconfitte tra coppa e campionato.

“È stato un incontro condizionato dalla repentina espulsione, dopo un minuto di gioco di Lucchetti – ha spiegato il tecnico Ivan Stincone – nonostante ciò abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a portarci in vantaggio con Bianchi al 25’. Quando ormai sentivamo la vittoria in pugno siamo stati raggiunti nei minuti di recupero dal gol di Locati che ha mandato in fumo tutti i nostri sogni. Nonostante il pareggio ha visto la mia squadra tenere bene il campo contrariamente alle precedenti prove. E’ un risultato importante per le prossime gare di campionato”. Il ds Sergio Sala ha aggiunto: “Una buona prova disputata per 90’ in inferiorità numerica. Un collaudo importante in vista della trasferta di domenica a Pavia”.