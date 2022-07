Ciclismo, successo Us Biassono: vince a Mariano Comense

Vittoria di Giovanni Magazzù e domenica di successo per l’Us Biassono. Successo in solitaria nel Trofeo Giampiero Mauri a Mariano Comense ed esplosione di gioia per il il giovane atleta, sorridente e a braccia alzate sul traguardo al termine dei 74 chilometri di gara, con giubilo anche per l’Unione sportiva Biassono. Già a podio in precedenza a Treviglio e nella Varese-Angera, il sedicenne milanese diretto da Brugali e Freguglia ha dato fondo a tutte le proprie energie e si involato verso la vittoria, cercata, costruita e ottenuta anticipando di 35” Gabriele Brambilla (Orinese) e Franco Cazzarò (Torrile Parma), con lui sul podio.

Ciclismo, Us Biassono prima a Mariano: altro importante successo

Il presidente Maino e tutta l’Unione Sportiva Biassono possano così gioire per un nuovo e importante risultato di questa stagione ciclistica. All’arrivo, Magazzùha preceduto Gabriele Brambilla (SC Orinese a 35″), Franco Cazzarò (SC Torrile), Thomas Rigamonti (Ciclistica Biringhello), Luigi Schiavolin (GS Alzate Brianza) Cristian Bonini (Delio Gallina) Giuseppe Bungaro (Ciclistica Biringhello) Niccolò Castelli (Velo Club Pontenure 1957 Zeppi) Simone Galbusera (SC Triangolo Lariano) Fabio Tettamanti (GS Alzate Brianza 37).