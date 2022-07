Ciclismo, vittoria di Giacomo Nizzolo in Spagna: primo in volata alla Vuelta Castilla y Leon

Ritorno alle corse con vittoria per Giacomo Nizzolo: il corridore brianzolo a un mese esatto dal ritiro al Campionato italiano su strada ha riattaccato il numero sulla schiena lo ha fatto nel migliore dei modi, vincendo in volata la prima tappa della Vuelta Castilla y Leon nella quale è presente anche Vincenzo Nibali. Sul traguardo di Morales del Vino, in una frazione che è stata accorciata di una quindicina di chilometri a causa degli incendi che stanno creando disagi nella zona di Zamorache e soprattutto al termine di una giornata complicata, il brianzolo della Israel Premier Tech ha superato il neozelandese Don Smith della BikeExchange Jayco e lo spagnolo Ivn Garcia Cortina della Movistar.

Ciclismo, Nizzolo vince in Spagna dopo 171 chilometri

Nel corso dei 171 km in programma diversi corridori hanno tentato l’avventura ma provarci con maggior convinzione sono stati Ángel Madrazo (Burgos BH), Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi) e Miquel Valls (Manuela Fundación), promotori della prima fuga, quindi Vincenzo Nibali, Iñigo Elosegui, Sean Bennett, Vegard Laengen e Eugenio Sánchez, autori di alcuni scatti negli ultimi 50 km. Ma le squadre delle ruote veloci non hanno dato scampo ai fuggitivi. Così sul rettilineo finale si è presentato un gruppo compatto messo in fila da Giacomo Nizzolo, che ha festeggiato il ritorno sul gradino più alto del podio a 360 giorni dal successo, sempre in Spagna, al Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa.