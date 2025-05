Ciclismo: Lucas Mirko Maffei guida i brianzoli vincenti in sella l’1 maggio

L’1 maggio è coinciso con importanti piazzamenti conquistati da giovani ciclisti brianzoli in corse su strada. Innanzitutto nella categoria allievi a Rò di Montichiari Lucas Mirko Maffei, sedicenne di Pogno (Novara), ha conquistato il secondo successo stagionale per il Pool Cantù-Sovico-GB Team tagliando il traguardo del “Memorial Marcello e Piero” a braccia levate anticipando il coetaneo Cesare Castellan, del G.S. Cicli Fiorin di Baruccana e Angelo Berberi, della Vallecamonica. In questa gara (km 56,100 media km 40,384) Lorenzo Milani (Fiorin) ha concluso al quinto posto e Ivan Aldo Casabona altro corridore Pool Cantù-Sovico-GB Team ha concluso in ottava posizione.

Ciclismo: Lucas Mirko Maffei guida i brianzoli in sella l’1 maggio, prima vittoria per Longo ad Albano Sant’Alessandro

Ad Albano Sant’Alessandro prima vittoria tra gli allievi per Riccardo Longo (US Biassono) che ha battuto allo sprint della corsa disputata sul percorso di km 53,300 alla media Km 40,635, due compagni di fuga: Emanuele Brustia (Madonna di Campagna) e Mirco Nembrini (US Cene).

Sempre negli allievi a Pontenure, in provincia di Piacenza, Edoardo Colombo (Salus Seregno-De Rosa) si è classificato al settimo posto nella gara di km 60 (media km 39,742) vinta da Gabriele Stoppelli (Pontenure) che ha festeggiato il suo secondo successo stagionale.

A Muggiò in una corsa per squadre della categoria giovanissimi ha vinto la Salus Seregno che ha preceduto il VC Sovico e UC Costamasnaga.

Ciclismo: Lucas Mirko Maffei guida i brianzoli in sella l’1 maggio, Vesco al Tour de Bretagne

In Francia sempre giovedì si è invece concluso Il Tour de Bretagne, conosciuto fino al 2004 come Ruban Granitier Breton, corsa a tappe di ciclismo su strada che dal 2005 è aperta a Elite e Under-23 e fa parte del calendario UCI Europe Tour come prova di classe 2.2. La impegnativa corsa a tappe si è svolta nella regione della Bretagna, dal 25 aprile al 1º maggio e il corridore Leonardo Vesco (Team MBH Bank Colpack Ballan) ha portato a termine la corsa posizionandosi al 13° posto nella classifica finale giovani. Leonardo Vesco è nato il 30 luglio 2005 e risiede a Besana Brianza.