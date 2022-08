Ciclismo, da Seregno al Tour de France femminile: Arzuffi e Confalonieri, il bilancio

Si è chiusa con il sorriso la prima edizione del Tour de France Femme avec Swit per Maria Giulia Confalonieri e Alice Maria Arzuffi, atlete professioniste di Seregno che hanno raggiunto il traguardo finale posto in cima all’esigente tappa La Super Planche des Belles Filles ma soprattutto soddisfatte per aver superato tutte le insidie di una corsa impegnativa che peraltro vedeva presenti le più titolate atlete.

Tour de France donne: gli 8 giorni di gara

Sia Alice Maria in gara in maglia Valcar – Travel & Service che Maria Giulia Confalonieri (team Ceratizit Wnt Pro Cycling) hanno avuto un riconoscimento al loro impegno per il gran lavoro svolto in otto giorni di gare. In particolare, per Alice Maria che nelle ultime tappe del Tour si è messa a disposizione di Silvia Persico, aiutandola a conquistare la terza posizione. “La classica ciliegina sulla torta – spiega la Arzuffi – Del resto i numeri della Persico parlano chiaro: secondo podio di tappa dopo il secondo posto a Provins, sesto piazzamento nella top 10 su otto frazioni, quinto posto nella generale e migliore italiana del gruppo. Dopo la piccola flessione nella settima frazione, si poteva pensare che le gambe di Silvia potessero essere appesantite. Invece anche nell’ultima frazione ha dato un saggio del suo talento, apparendo solida e affidabile, tanto da togliersi di ruota nella salita finale Cecilie Ludwig, Elisa Longo Borghini e, sull’ultima rampa al 18%, Juliette Labous e Katarzyna Niewiadoma. Un terzo posto che le ha permesso di scalzare dalla quinta posizione nella generale la campionessa danese Cecilie Ludwig e confermarsi una delle atlete più costanti del mondo”.

Tour de France donne: il bagno di folla

Ma qual è il ricordo più piacevole? “L’arrivo dell’ultima tappa con tanta gente, dopo una salita mitica e il coronamento di un mese disputato ai massimi livelli e la certezza di aver regalato alla Valcar – Travel & Service, la mia seconda famiglia, qualcosa di indimenticabile: un Tour de France che rimarrà nell’album dei ricordi più belli”. Anche Maria Giulia Confalonieri è dello stesso parere. L’atleta di Seregno ha cercato anche di salire sul podio specie nella quinta e sesta frazione dove si è posizionata al sesto posto “ma in questi arrivi con le squadre delle ruote veloci poco propense a dare spazio ho ottenuto due importanti piazzamenti senza sottovalutare il decimo nella seconda frazione”.