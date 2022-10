Ciclismo: Biassono celebra la Coppa d’Inverno numero 100

Domenica 16 ottobre la Coppa d’Inverno di Biassono, classica di chiusura della stagione Elite e Under 23, taglia il traguardo delle cento edizioni con la regia organizzativa del Gruppo Sportivo Coppa d’Inverno di patron Noli. La centesima edizione della manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune di Biassono, Provincia di Monza Brianza, Regione Lombardia, si svolgerà con partenza e arrivo a Biassono.

Ciclismo: il percorso della Coppa d’Inverno

I concorrenti verranno presentati nel piazzale del Municipio in via Cesana e Villa, a poche centinaia di metri dall’ingresso all’autodromo di Monza. La presentazione inizierà poco dopo le 10 e il via effettivo verrà dato alle 11.30. I concorrenti dovranno ripetere cinque volte (per un totale 155 chilometri) un circuito stradale che attraversa, dopo la partenza da Biassono, questi comuni: Macherio, Sovico, Ponte Albiate, Triuggio, Canonica Lambro, Gerno, Lesmo, Correzzana, Brugora, Tregasio, Canonica, Triuggio, Ponte Albiate, Sovico. La Coppa d’Inverno è iscritta al calendario nazionale pertanto potranno partecipare anche delle squadre straniere, seppur in numero limitato. A tal proposito sono in corso i contatti tra l’organizzazione e le squadre di Elite e Under 23. L’elenco definitivo dei partenti verrà stilato nella mattinata del 16 ottobre, al termine della verifica licenze.

Ciclismo: la storia della Coppa d’Inverno

La Coppa d’Inverno nel 2021 è stata vinta da Andrea D’Amato e con questo corridore tesserato alla società Iseo Rime Carnovali sono saliti sul podio, nell’ordine, Francesco Calì (Colpack Ballan) e Pier Elis Belletta (Team Named SportUptivo di Usmate Velate).

La Corsa ciclistica che si appresta a spegnere cento candeline è nata nel capoluogo lombardo. Nel 1908, infatti, lo Sport Club Milano riuscì ad organizzare la prima edizione che, in considerazione del periodo dell’anno in cui si effettuò, prese il nome di Coppa d’Inverno. La corsa con partenza ed arrivo a Milano ebbe fin da subito grande importanza, poiché era riservata alla massima categoria dei ciclisti dilettanti. Dal 1945, dopo varie vicissitudini, la Coppa d’Inverno è approdata a Biassono proponendo edizioni esaltanti: basta scorrere l’albo d’oro per rendersi conto di quanti e quali atleti abbiano reso famoso il nome della Corsa, insieme al proprio.