Ciclismo: Armanasco guida la truppa dell’Us Biassono

Sono i corridori allievi affiliati all’US Biassono i più performanti nelle corse su strada. Lo confermano anche i risultati ottenuti dai ragazzi del team presieduto da Annalisa Maino e guidato dai ds Thomas Cova e Paolo Brugali in gare disputate a Codogno e a Monticelli Brusati. In quest’ultima località, nella corsa di 75 Km, Raffaele Armanasco ha festeggiato la terza vittoria stagionale staccando tutti. Con lui sul podio sono saliti Giovanni Bosio (Cicli Fiorin) e Mattia Osmetti (E’ Valtellina). Armanasco le precedenti vittorie le ha ottenute nel mese di maggio sui traguardi di Brugherio e di Abbiategrasso. A Codogno la gara sui 68 km si è risolta con lo sprint vincente di Lorenzo Invernizzi (Team Serio) su Andrea Corno, altro talento dell’Us Biassono, accreditato quest’anno di due successi. In questa gara Cesare Castelli (Cicli Fiorin) si è classificato al quarto posto e Giulio Moretto (Salus Seregno De Rosa) al decimo.

Ciclismo: le ragazze dell’Sc Cesano Maderno nel segno di Bracco

Periodo intenso di gare anche per le ragazze alla SC Cesano Maderno presieduto da Giuseppe Fontana, papà dell’olimpionico Mtb Marco Aurelio. A Somma Lombardo, nel Campionato regionale per le esordienti (percorso di 36 Km) nella volata finale Nicole Bracco si è imposta sulla linea d’arrivo prendendosi la decima vittoria stagionale. Alle sue spalle le compagne di squadra hanno conquistato un buon quarto posto con Aurora Cerame (Esordienti 1^ anno, e il settimo con Martina Pianta (Esordienti 2^ anno). Nella corsa di 70 Km per allieve, Martina De Vecchi, Vivienne Cassata, Carlotta Ronchi, Emma Colombo si sono classificate nell’ordine al 5°, 6°, 9° e 10° posto.