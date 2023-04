Ciclismo: Alessandro Ballan ospite speciale a Lissone

“Racconti di una vita in bicicletta”: Alessandro Ballan ospite da Bicimania a Lissone per una serata “A tu per tu con i grandi dello sport”. Appuntamento giovedì 13 aprile, alle 20. Una vita dedicata al ciclismo professionistico con una carriera iniziata a 8 anni tra i giovanissimi dell’UC Giorgione di Castelfranco Veneto.

Ciclismo: chi è Alessandro Ballan, ospite da Bicimania a Lissone

Alessandro Ballan, classe 1979, ex ciclista su strada, è stato professionista dal 2004 al 2016. Sarà lui il prossimo ospite del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport”, organizzato da DF Sport Specialist, e Abus Italia Srl. Una carriera tutta da raccontare, dialogando con Luca Della Porta per far rivivere agli appassionati momenti di sport indimenticabili. Come la vittoria al Giro delle Fiandre che Ballan si è aggiudicato nel 2007 dopo aver colto il 6° posto nella stessa corsa nel 2005 e il 5° posto nel 2006. Il 2007 è anche l’anno della vittoria alla Vattenfall Cyclassics di Amburgo. Le classiche del nord lo vedono spesso ai posti alti della classifica come il ripetuto 5° posto alla Parigi-Roubaix nel 2007 e 2008. Nel 2008 il suo più importante successo con la vittoria al Campionato del mondo in linea sul circuito di Varese. L’anno successivo Ballan si aggiudica la vittoria al 66° Giro di Polonia, terzo italiano ad aggiudicarsi la gara dopo Locatelli nel 1949 e Fondriest nel 1994. Dal 2010 al 2013 fa parte del BMC Racing Team. Nel 2012 una brutta caduta durante un allenamento gli causa traumi e fratture impedendogli l’attività sportiva per parecchio tempo senza fermare però la sua voglia di tornare in sella, come fece.

Ciclismo: Alessandro Ballan, l’uso della bicicletta e la mobilità sostenibile

Nel 2016, il suo ritiro definitivo dalle gare ciclistiche per rimanere nel mondo delle due ruote, promuovendo l’uso della bicicletta e la mobilità sostenibile, ma anche collaborando con Abus per sviluppare i loro caschi nello stabilimento produttivo a Camisano Vicentino (Vi). Per partecipare alla serata è gradita la prenotazione su www.df-sportspecialist.it