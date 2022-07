Cena in Brianza per l’Inter e secondo rito di iniziazione per Romelu Lukako

Romelu Lukaku, il calciatore belga tornato questa estate all’Inter, si è letteralmente scatenato il un ristorante della Brianza dove in settimana la squadra nerazzurra si è ritrovata per una cena molto speciale. Ritorno all’Inter significa anche secondo rito di iniziazione e Romelu Lukaku sa cosa significa. L’attaccante si è così prestato al classico test canoro davanti ai compagni di squadra e ha cantato “Te Boté”, salendo in piedi sulla sedia e coinvolgendo gli altri giocatori nerazzurri alla tavola del “Don Mario” di Cavenago Brianza con movenze da rapper e sorrisi da vendere. Un momento ripreso coi telefonini e puntualmente mostrato al pubblico da compagni e ristoratori.

Il video

Cena in Brianza per l’Inter: squadra a Cavenago, il video sui social

Una serata a tinte nerazzurre che il ristorante “Don Mario” ha preparato con grande entusiasmo allestendo palloncini colorati e messaggi ben auguranti per la stagione dell’Inter.

Il campione belga è stato il giocatore che più di altri ha raccolto la curiosità e le simpatie dei presenti che hanno parlato di un istrionico Romelu Lukaku, seduto a tavola accanto a Onana e De Vrij, particolarmente felice di mostrare anche a cena un attaccamento speciale alla maglia nerazzurra. Espansivo e allegro come non mai, Romelu Lukaku si è sottoposto al rito canterino con grande trasporto, coinvolgendo nel ritmo tutta la tavolata e confermando la sua innata passione per la musica.

Cena in Brianza per l’Inter: il ritorno a Milano di Big Rom

Il ritorno a Milano di Big Rom – per molti inaspettato – ha come noto segnato il calciomercato dell’Inter e la cornice di festa di Cavenago Brianza non ha fatto altro che confermare il clima di distensione e amicizia di un gruppo squadra che sembra davvero aver ritrovato il suo leader: lo stesso Romelu Lukaku di due anni fa. La triste e complicata parentesi Chelsea è già alle spalle.

Cena in Brianza per l’Inter: anche il Monza è passato dal Don Mario

Al ristorante brianzolo Lukaku ha confermato ai tifosi la sua gioia. Una felicità che di recente è stata rimarcata anche dal ct del Belgio, Roberto Martinez, che in un’intervista a Tuttosport ha parlato di un attaccante tornato a sorridere all’Inter. E di sorrisi se ne intende anche “Don Mario”. Il locale di Cavenago è sempre più spesso la cornice scelta per particolati occasioni di ritrovo di atleti e calciatori; in Brianza sono passati numerosi campioni (di calcio, ma non solo), club e personaggi del mondo dello sport. E deve avere portato anche un pizzico di fortuna all’Ac Monza che il 12 maggio, si è ritrovato lì al gran completo per la “cena motivazione” con l’amministratore delegato Adriano Galliani. Una serata che ha segnato l’inizio della grande corsa alla promozione in serie A.