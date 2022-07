Calciomercato, il Monza pensa a Rovella per il centrocampo

La notizia di giornata, stando alle ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, è che il Monza stia virando su Nicolò Rovella, centrocampista della Juventus. La società brianzola pare abbia messo gli occhi sul giovane calciatore, classe 2001, che nella scorsa stagione ha militato nel Genoa fornendo tre assist in 20 gare disputate.

Una trattativa da imbastire

L’operazione è allo stato iniziale perché il calciatore si trova attualmente con la squadra bianconera nella tournée americana. Pista non facile da attuarsi perché resta da capire se Max Allegri deciderà di privarsi di Rovella, dopo l’infortunio al ginocchio di Pogba che resterà lontano dai campi di gioco per almeno due mesi. Il tecnico livornese, non a caso, lo ha schierato titolare contro il Barcellona schierandolo come perno nel centrocampo a cinque con Zakaria e Locatelli ai lati, e lui ha risposto presente fornendo una prestazione positiva fatta di sostanza e personalità. Il centrocampista, nativo di Segrate, ha collezionato in carriera 42 presenze in Serie A. Allo stato attuale non c’è l’ok della Juventus e del calciatore ma il Monza lo segue e proverà l’assalto nei prossimi giorni.