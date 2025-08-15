Calcio, una buona prova non basta: il Seregno Fbc cede in amichevole alla Casatese Merate

Esordio stagionale con sconfitta, come era nelle previsioni della vigilia, per il Seregno Fbc. Al Seregnello, gli azzurri giovedì 14 agosto hanno ceduto 2-0 alla Casatese Merate, competitiva formazione di serie D, nella prima delle amichevoli previste per approcciare al meglio l’avventura sui campi dell’Eccellenza. Contro un avversario forte di quasi un mese di preparazione alle spalle, Stefano Papapicco e compagni, dopo soli tre giorni di lavoro, hanno palesato una buona compattezza difensiva, mentre davanti le gambe ancora inevitabilmente pesanti hanno spesso pregiudicato la possibilità di una positiva finalizzazione della manovra.

Calcio: Gningue rompe l’equilibrio nel finale del primo tempo

Al via, il tecnico Gabriele Avella ha schierato Mirko Bizzi tra i pali, protetto davanti da una linea difensiva a quattro, composta da Simone Annoni, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta, mentre in mezzo hanno agito Victor Marangione, Stefano Baldan e Stefano Papapicco. Il reparto offensivo è stato infine composto da Samuele Calmi e Simone Pontiggia, diventato papà per la prima volta nelle ore precedenti, con Diego Viscardi a supporto. Nella fase iniziale, le due squadre si sono fronteggiate sul filo dell’equilibrio, senza emozioni di sorta. Poco alla volta, poi, gli ospiti hanno guadagnato metri ed alla mezz’ora Gabriel Avinci ha stampato la sfera sulla traversa locale. Subito dopo, Victor Marangione, vittima di una botta, ha ceduto il testimone a Tommaso Bombino. Al 35’ Mirko Bizzi si è superato in tuffo, deviando sul fondo un gran diagonale di Mattia Isella. Il ghiaccio (si fa per dire, visti i trentacinque gradi ed il sole battente sul terreno in sintetico…) lo ha rotto al 41’ El Hadij Gningue, che in mischia ha trovato il tocco decisivo per superare di giustezza Mirko Bizzi.

Calcio: nella ripresa Avinci firma il raddoppio

Nella ripresa, gli ingressi di Andrea Bisicchia, Andrea Cammarano ed Alessandro Nocito hanno battezzato in casa azzurra la consueta girandola di cambi. Mentre i seregnesi ancora cercavano le misure con il nuovo schieramento, subito Gabriel Avinci, al 5’, ha firmato il raddoppio, con un piazzato di destro da centro area. Il gol non ha spento l’entusiasmo degli azzurri, che nell’ultimo quarto d’ora hanno sfiorato la rete della bandiera prima con Diego Viscardi, che ha calciato sul fondo da buona posizione, e poi con una punizione insidiosa di Tommaso Bombino.

Calcio: prossimo test martedì 19 contro la Lentatese

Il Seregno Fbc è ora atteso dall’amichevole con la Lentatese, in calendario sempre al Seregnello martedì 19 agosto, alle 19.