Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale contro il Colico, il Seregno Fbc è tornato alla vittoria sul campo di Missaglia, travolgendo l’Ars Rovagnate con un netto 4-0 e conquistando così il suo quarto risultato utile consecutivo. Complice la sconfitta interna rimediata dall’Ac Lissone per mano della Speranza Agrate, la classifica del girone B del campionato di Promozione, alle spalle dell’imprendibile capolista Vis Nova, è tornata così ad accorciarsi, con i lissonesi secondi a quota quarantanove, gli azzurri ed il Lesmo terzi a quarantasette ed infine gli agratesi a quarantasei. L’impressione è che saranno queste le protagoniste dei playoff, anche se la ColicoDerviese, con quarantuno lunghezze, non appare del tutto tagliata fuori.

Calcio: due gol nei primi 13′ indirizzano la contesa

L’esultanza azzurra, dopo il raddoppio di Matteo Ferrari

Entrando in cronaca, senza lo squalificato Jacopo Morello, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo essere incappato nella quinta ammonizione stagionale, e con Simone Bianchi solo in panchina per problemi muscolari, al via il tecnico Gabriele Avella ha rilanciato nell’undici titolare Jacopo Triveri in difesa, Simone Giambrone in mezzo, Matteo Ferrari ed Antonio Gentile in avanti. E proprio quest’ultimo ha subito indirizzato la gara. Al 3’, il portiere di casa Luca Brivio ha svirgolato un rinvio con i piedi, alzando un campanile, sul quale si è avventato Stefano Papapicco, lesto nel servire di testa proprio Antonio Gentile: il diagonale di esterno destro del bomber si è insaccato imparabilmente. I lecchesi hanno accusato il colpo ed all’11’ hanno prestato il fianco ad un’altra giocata di Antonio Gentile, che ha fatto da sponda per Matteo Ferrari: il mancino dal limite del numero dieci è terminato alto. Al 13’ il fantasista si è rifatto con gli interessi, chiedendo ed ottenendo un rapido uno-due a Simone Pontiggia, prima di disegnare un piazzato di sinistro che non ha lasciato scampo a Luca Brivio. Sotto di due marcature, i locali hanno provato a reagire, ma al 18’ il destro in corsa dalla distanza di Isaac Baho si è perso altissimo. Al 21’ ci ha provato Luca Rompani, con Mirko Bizzi che ha dovuto distendersi per deviare sul fondo la sua botta insidiosa. Al 35’ Simone Pontiggia ha seminato il panico nell’area di casa: il suo tiro è stato tuttavia impreciso e l’opportunità è sfumata. A tempo scaduto, l’Ars Rovagnate ha costruito la sua opportunità migliore con Luca Rompani, che in girata ha mandato la palla a pochi centimetri dal palo.

Calcio: nella ripresa, Ferrari e Buccini completano lo score

Una fase di gioco della ripresa

Nella ripresa, l’allenatore lecchese Davide Ziliotto ha cercato di mischiare le carte, richiamando Mbaye Ba Siny e Leonardo Rigamonti ed inserendo al loro posto Luca Donghi e Tommaso Citterio. La mossa ha pagato in termini di possesso palla, ma Mirko Bizzi ha effettuato la prima parata solo al 19’, bloccando in presa alta una punizione laterale dello stesso Luca Donghi. Al 24’, su un cross di Pietro Valtorta dall’out mancino, Matteo Panzeri ha svirgolato il rinvio, rischiando l’autorete: la sfera ha però scavalcato la traversa e si è adagiata sul fondo. Sul corner conseguente di Matteo Ferrari, Davide Lozza è svettato, senza inquadrare la porta. I conti li ha chiusi al 26’ ancora Matteo Ferrari, al termine di una bella manovra cominciata da Antonio Gentile, partito in posizione regolare nonostante le proteste degli avversari, e rifinita da Simone Pontiggia. Al 29’ Luca Rompani ha impegnato Mirko Bizzi, sulla ribattuta del quale Antonio Dorato è stato arginato da Davide Lozza. La mischia ha originato un contropiede, che ha portato Simone Pontiggia alla conclusione. Il destro dell’ex saronnese ha trovato l’opposizione di Luca Brivio, con Fabio Lucente che, da posizione defilata, è riuscito infine soltanto a far carambolare il cuoio sull’esterno della rete. Al 35’ Antonio Buccini dal fondo ha imbeccato Fabio Lucente, che da un passo è stato contenuto nuovamente da Luca Brivio. Al 44’ i riflettori si sono accesi su Mirko Bizzi, che prima ha deviato un diagonale di Antonio Dorato e poi si è superato, per neutralizzare il tapin di Federico Palvarini. Al 47’ una verticalizzazione di Stefano Baldan ha innescato Simone Giambrone, che solo davanti alla porta ha spedito a lato. Il poker infine lo ha firmato 1’ più tardi Antonio Buccini, abbattendo di destro la resistenza di Luca Brivio, in coda ad una manovra che aveva coinvolto Mattia Citterio e Fabio Lucente.

Calcio: nel prossimo turno, anticipo serale contro l’Ardita Cittadella

Il portiere Mirko Bizzi con la palla tra i piedi

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc sarà impegnato sabato 1 marzo, alle 20.30, a Como, contro l’Ardita Cittadella.

Calcio: il tabellino del match di Missaglia

Ars Rovagnate-Seregno Fbc 0-4

Marcatori: 3’ p.t. Gentile (S), 13’ Ferrari (S); 26’ s.t. Ferrari (S), 48’ Buccini (S).

Ars Rovagnate: Brivio; Panzeri, Galbiati, Ba Siny (1’ s.t. Donghi); Zanin, Ferrario (30’ s.t. Redaelli), Mercuri (13’ s.t. Zorloni), Rigamonti (1’ s.t. T. Citterio); Palvarini; Baho (20’ s.t. Dorato), Rompani. A disp.: Soldo, Marrocco, Milesi e Brusadelli. All.: Ziliotto.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (35’ s.t. Ferracane), Triveri, Lozza, Valtorta; Giambrone, Baldan, Papapicco (16’ s.t. Buccini); Ferrari (27’ s.t. Lucente); Pontiggia (33’ s.t. M. Citterio), Gentile (40’ s.t. Fumagalli). A disp.: Guida, Bianchi, Curatolo e Dell’Occa. All.: Avella.

Arbitro: Corrado di Cinisello Balsamo.

Note: ammoniti Zanin (S) per proteste, Papapicco (S) per gioco falloso e Cofrancesco (S) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 6-5 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.