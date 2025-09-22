Anche la seconda giornata del campionato di Promozione non ha mancato di riservare sorprese clamorose, come già aveva fatto nel fine settimana precedente il turno d’esordio.

Girone B: Lolli trascina il Lesmo sul campo del Meda

Nel girone B, colpo grosso del Lesmo, che è passato al Città di Meda sul Meda con un rotondo 4-0. A bersaglio sono andati Simone Fumagallli, Luca Saino e Nicolò Lolli, autore di una doppietta. È terminata al contrario in parità, senza macarture, la sfida tra Pontelambrese e Base Seveso, mentre la Vibe Ronchese ha fermato il Cantù San Paolo, imponendosi 2-0, con un rigore insaccato da Cristiano Brambilla ed un gol di Riccardo Corti.

Girone C: Ceriano Laghetto ancora a punteggio pieno

Nel girone C, exploit del Ceriano Laghetto, che ha piegato 1-0 in casa il Gallarate, trascinato da una prodezza di Ciro Schiavo, proseguendo così la sua corsa a punteggio pieno. L’Universal Solaro ha invece sconfitto tra le mura amiche l’Accademia Vittuone 2-1: a segno sono andati Giuseppe Belnome, con una doppietta, per i locali, ed Alessandro Urso per gli ospiti.

Girone D: in parità la sfida tra Dipo Vimercatese e Casati Arcore

Nel girone D, la Concorezzese è stata superata 2-0 sul suo campo dall’Fc Milanese, capolista insieme a Franco Scarioni 1925 e Circolo Giovanile Bresso. Decisive nella prima frazione sono state le reti di Gianluca Nisticò ed Alessandro Cellari. Si è concluso in parità il derby tra Dipo Vimercatese e Casati Arcore. L’1-1 porta le firme di Marco Crippa per i padroni di casa e di Pietro Martirani per gli ospiti. Le sorprese della giornata sono arrivate dalle battute d’arresto di Ac Lissone e Speranza Agrate. I lissonesi hanno ceduto 2-1 in trasferta all’Olimpic Trezzanese, con Emanuele Botta e Gerardo Verga che hanno rimontato l’iniziale vantaggio lissonese, griffato dal solito Fabio Lucente. Gli agratesi invece sono stati sconfitti in casa 3-2 dalla Franco Scarioni 1925. Le marcature di Andrea Borghi e Pier Paolo Zatta per i rosseverdi non sono così servite per equilibrare la doppietta di Alessandro Gariboldi e l’acuto di Giuseppe Vitali per i milanesi.