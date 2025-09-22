Meda Sport

Calcio, tante sorprese in Promozione: kappaò Meda, Ac Lissone e Speranza Agrate

Continua nel girone C la marcia del Ceriano Laghetto, che ha piegato in casa il Gallarate. Parità invece nel derby tra Dipo Vimercatese e Casati Arcore
Calcio 2025 Promozione Speranza Agrate
Sconfitta interna a sorpresa per la Speranza Agrate (foto da Facebook)

Anche la seconda giornata del campionato di Promozione non ha mancato di riservare sorprese clamorose, come già aveva fatto nel fine settimana precedente il turno d’esordio.

Girone B: Lolli trascina il Lesmo sul campo del Meda

Nel girone B, colpo grosso del Lesmo, che è passato al Città di Meda sul Meda con un rotondo 4-0. A bersaglio sono andati Simone Fumagallli, Luca Saino e Nicolò Lolli, autore di una doppietta. È terminata al contrario in parità, senza macarture, la sfida tra Pontelambrese e Base Seveso, mentre la Vibe Ronchese ha fermato il Cantù San Paolo, imponendosi 2-0, con un rigore insaccato da Cristiano Brambilla ed un gol di Riccardo Corti.

Girone C: Ceriano Laghetto ancora a punteggio pieno

Nel girone C, exploit del Ceriano Laghetto, che ha piegato 1-0 in casa il Gallarate, trascinato da una prodezza di Ciro Schiavo, proseguendo così la sua corsa a punteggio pieno. L’Universal Solaro ha invece sconfitto tra le mura amiche l’Accademia Vittuone 2-1: a segno sono andati Giuseppe Belnome, con una doppietta, per i locali, ed Alessandro Urso per gli ospiti.

Girone D: in parità la sfida tra Dipo Vimercatese e Casati Arcore

Nel girone D, la Concorezzese è stata superata 2-0 sul suo campo dall’Fc Milanese, capolista insieme a Franco Scarioni 1925 e Circolo Giovanile Bresso. Decisive nella prima frazione sono state le reti di Gianluca Nisticò ed Alessandro Cellari. Si è concluso in parità il derby tra Dipo Vimercatese e Casati Arcore. L’1-1 porta le firme di Marco Crippa per i padroni di casa e di Pietro Martirani per gli ospiti. Le sorprese della giornata sono arrivate dalle battute d’arresto di Ac Lissone e Speranza Agrate. I lissonesi hanno ceduto 2-1 in trasferta all’Olimpic Trezzanese, con Emanuele Botta e Gerardo Verga che hanno rimontato l’iniziale vantaggio lissonese, griffato dal solito Fabio Lucente. Gli agratesi invece sono stati sconfitti in casa 3-2 dalla Franco Scarioni 1925. Le marcature di Andrea Borghi e Pier Paolo Zatta per i rosseverdi non sono così servite per equilibrare la doppietta di Alessandro Gariboldi e l’acuto di Giuseppe Vitali per i milanesi.

