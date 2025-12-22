Calcio Serie D, pari a Sondrio e la Folgore Caratese è campione d’inverno

Nell’ultimo turno di partite nell’anno solare e del girone di andata la Folgore Caratese conquista un punto pesante nella trasferta di Sondrio e quindi può impossessarsi del titolo di campione d’inverno avendo conservato tre lunghezze di vantaggio sul Chievo Verona che, dopo aver affidato la gestione della squadra al nuovo allenatore Marco Didu, ha interrotto un periodo di crisi espugnando Pavia con i gol di Paloschi (11’) e Visinoni (85’) per cui è risalito al secondo posto, rilanciando le proprie ambizioni di vertice. Il Brusaporto, reduce dal pareggio conquistato in Brianza nel precedente turno, invece è caduto in casa con l’Oltrepò guidato dal patron Fabrizio Catenacci, ed è scivolato al terzo posto.

Alla Castellina di Sondrio, la Folgore Caratese con l’ottavo risultato utile consecutivo, si è quindi confermata al vertice della classifica in una giornata caratterizzata da risultati pesanti e da diversi ribaltoni. La Nuova Sondrio che da alcune settimane presenta in panchina l’allenatore Stefano Brognoli (un passato tra l’altro, come calciatore, a Seregno e a Renate) alla ricerca di punti per abbandonare la scomoda posizione di fanalino di coda ha sbloccato il punteggio con Schiavino al 43’ ma ma la Caratese di mister Belmonte è riuscita a riagguantare il risultato dopo un’ora di gioco con Samotti.

Calcio Serie D: pareggio anche per la Leon Vimercate contro la Casatese Merate

Anche alla Leon Arena di Vimercate è terminata in parità (0-0) la sfida tra l’Ac Leon e la Casatese Merate caratterizzata dai numerosi capovolgimenti di fronte peraltro ben contenuti dalle rispettive difese presidiate di portieri Lionetti (Casatese Merate) e Generali (Leon.). La squadra ospite è riuscita a portare a casa il 15mo risultato utile consecutivo ed anche a blindare il quarto posto in classifica pronta ad affrontare un girone di ritorno da protagonista.

Nella 17ma e ultima dell’andata, la Vogherese per due volte con i gol di Palma e Zito ha messo paura al Milan Futuro, che si è salvato sul pari con i gol di Ibrahimovic e Bersani.

Il campionato di serie D riprenderà il 4 gennaio 2026. Queste le partite con in campo le squadre della Brianza: Varesina – Folgore Caratese; Leon Vimercate – Milan Futuro; entrambe iniziano alle 14,30.

La classifica. Folgore Caratese 35 punti (campione d’inverno); Chievo Verona 32; Brusaporto 31; Casatese Merate 30; Villa Valle 29; Milan Futuro 28; Castellanzese, Leon Vimercate, Virtus CiseranoBergamo 24; Caldiero Terme 23; Oltrepò (-1) 22; Breno 21; Real Calepina, Scanzorosciate 17; Varesina, Vogherese 13; Pavia 12; Sondrio 11 punti.