Calcio, Serie D: la Folgore Caratese in nove centra la terza vittoria per la vetta del girone B

Nella terza giornata di campionato di Serie D, vittoria all’ultimo respiro per la Folgore Caratese per il primo posto nel girone B. Pari per la Leon.
Calcio Folgore Caratese vs Castellanzese

Nella terza giornata di campionato di Serie D, vittoria all’ultimo respiro per la Folgore Caratese che supera la Castellanzese 2-1 al termine di una gara in cui non sono mancate emozioni e colpi di scena. La squadra di mister Belmonte, nonostante abbia chiuso la partita addirittura in nove uomini, ha trovato la forza di portare a casa tre punti pesantissimi che valgono la vetta solitaria del girone B con 9 punti in tre giornate e soprattutto la conferma di puntare direttamente alla promozione in Serie C.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate

In Valcamonica, terzo pareggio consecutivo sia per il Breno che Leon Vimercate. Allo Stadio Comunale Carlo e Filippo Tassara di Breno, la squadra di mister Vullo nonostante sia stata ripresa per due volte, ha confermato di poter affrontare alla pari tutti gli avversari.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Castellanzese 2–1 (1-1)

Folgore Caratese-Castellanzese 2–1 (1-1)
Marcatori: 8’ pt Forchignone (FC), 39’ pt Chessa (C), 44’ st Samotti (FC)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio; Masi, Samotti, Aprile (41’ pt Grosso), Santarpia; Piantoni, Castellano, Tessitori (15’ st Campani); Gambino (42’ st Muzio), Binous (15’ st Pereira), Forchignone (29’ st Lipari). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Nicola Belmonte

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi (37’ st Guerrisi), Gritti (21’ st Robbiati), Tordini; Boccadamo, Vernocchi (29’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Oleoni (25’ st Micheri); Chessa, Colombo (21’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Selmo, Giuliani, Rusconi. Allenatore: Ivan Del Prato

Note. Arbitro: Stefano Selva di Alghero; assistenti Simone Pretto di Vicenza e Davide Cavallaro di Rovigo. Ammoniti: Gambino (FC), Boccadamo (C), Lacchini (C). Espulsi: 23’ st Pereira (FC) per gioco scorretto, 43’ st Carnevale (vice allenatore FC), 49’ st Lipari (FC) per proteste

