Calcio, Serie D: la Folgore Caratese in nove centra la terza vittoria per la vetta del girone B

Nella terza giornata di campionato di Serie D, vittoria all’ultimo respiro per la Folgore Caratese che supera la Castellanzese 2-1 al termine di una gara in cui non sono mancate emozioni e colpi di scena. La squadra di mister Belmonte, nonostante abbia chiuso la partita addirittura in nove uomini, ha trovato la forza di portare a casa tre punti pesantissimi che valgono la vetta solitaria del girone B con 9 punti in tre giornate e soprattutto la conferma di puntare direttamente alla promozione in Serie C.

Calcio, Serie D: Leon Vimercate

In Valcamonica, terzo pareggio consecutivo sia per il Breno che Leon Vimercate. Allo Stadio Comunale Carlo e Filippo Tassara di Breno, la squadra di mister Vullo nonostante sia stata ripresa per due volte, ha confermato di poter affrontare alla pari tutti gli avversari.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Castellanzese 2–1 (1-1)

Marcatori: 8’ pt Forchignone (FC), 39’ pt Chessa (C), 44’ st Samotti (FC)

FOLGORE CARATESE (4-3-3): Salvalaggio; Masi, Samotti, Aprile (41’ pt Grosso), Santarpia; Piantoni, Castellano, Tessitori (15’ st Campani); Gambino (42’ st Muzio), Binous (15’ st Pereira), Forchignone (29’ st Lipari). A disposizione: Spada, Cugnata, Pandullo, Fusco. Allenatore: Nicola Belmonte



CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Airaghi (37’ st Guerrisi), Gritti (21’ st Robbiati), Tordini; Boccadamo, Vernocchi (29’ st Foglio), Lacchini, Castelletto, Oleoni (25’ st Micheri); Chessa, Colombo (21’ st Merkaj). A disposizione: Frigerio, Selmo, Giuliani, Rusconi. Allenatore: Ivan Del Prato



Note. Arbitro: Stefano Selva di Alghero; assistenti Simone Pretto di Vicenza e Davide Cavallaro di Rovigo. Ammoniti: Gambino (FC), Boccadamo (C), Lacchini (C). Espulsi: 23’ st Pereira (FC) per gioco scorretto, 43’ st Carnevale (vice allenatore FC), 49’ st Lipari (FC) per proteste