Calcio Serie D-Eccellenza: luci e ombre per le squadre brianzole

Risultati altalenanti hanno registrato le compagini brianzole del monzese impegnate nei campionati di calcio di serie D ed eccellenza.

Calcio Serie D-Eccellenza: bene la Folgore, male il Seregno

L’undicesima giornata d’andata nel girone B di serie D, ha visto capitolare il Seregno nella trasferta di Casatenovo, mentre la Folgore Caratese s’è imposta sul proprio rettangolo contro i portacolori del Villa d’Almè per 1-0 con la rete di Gulinatti alla mezzora della ripresa. I lambraioli hanno vinto meritatamente il confronto con gli orobici che arrivavano all’appuntamento forti di 5 vittorie e tre pareggi nelle ultime giornate e guardavano i locali dall’alta verso il basso in classifica i locali. Il Villa Valle nonostante la sconfitta di misura ha dimostrato di valere appieno la posizione che occupa in classifica. La prima frazione è stata ben giocata da entrambe. Erano i locali a costruire la prima palla goal con Hyka il cui colpo di testa ravvicinato veniva sventato con una super parata da Rota, il quale però al 44’ veniva espulso per un fallo commesso fuori su Gulinatti. Il quale sulla successiva punizione mandava la palla a sbattere sulla traversa, la palla rimbalzava sulla linea ma poi usciva. I rosso gialli disputavano la ripresa in dieci, ma nonostante ciò hanno dimostrati di essere una squadra forte, molto ben impostata e con giocatori di notevole valore. Nella ripresa la Folgore passava al 30’ con Gulinatti che concludeva un’incursione nell’area avversaria con un rasoterra con si insaccava nell’angolino alla destra di Prandini. “Una vittoria meritata- ha detto il ds. Mauro Borghetti- ottenuta contro una squadra molto forte che ha saputo farsi valere pur ridotta in inferiorità numerica”.

Calcio Serie D-Eccellenza: il Muggiò e il Lazzate continuano a vincere

In eccellenza nel girone A, il Muggiò ha superato in recupero (2-1) con una doppietta di Personè il Castello città di Cantù, al termine di una partita equilibrata, anche se nella ripresa i comaschi restavano in dieci per l’espulsione del terzino destro Balduzzi, per doppia ammonizione. Aprivano le marcature gli ospiti al 5’ della ripresa, i giallo blu locali pareggiavano al 12’ con Personè che faceva il bis al 32’, regalando tre punti importanti. Per il Muggiò era la terzo vittoria consecutiva. Al termine mister Francesco Natobuono ha commentato: “ stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Abbiamo subito il goal in contropiede quando eravamo sbilanciati poi ci siamo assestati e con una doppietta siamo andati in vantaggio, negli ultimi dieci minuti i comaschi hanno arrembato nel tentativo di pareggiare ma siamo riusciti a contenerli”. Terzo successo consecutivo anche per l’Ardor Lazzate che con una rete di al 2’ della ripresa di Dellavedova hanno piegato la tenace resistenza del Calvairate. “ La mia squadra ha offerto una buona prestazione– ha spiegato il tecnico Ivan Stincone– nella prima frazione è stato annullato un goal regolare ad Artaria. Nella ripresa il goal di Dellavedova ci ha permesso di controllare il match anche se ci siamo abbassati troppo. Anche ai milanesi è stato annullato un goal per fuori gioco di Zappettini”.

Calcio Serie D-Eccellenza: sconfitte Vos Nova e Leon

Nuovo scivolone del Vis Nova che allo “Stefano Borgonovo” è caduto nella ripresa al cospetto del Verbano di Besozzo con la doppietta firmata da Lacchini. I brianzoli sono così tornati fanalino di coda assieme alla Pontelambrese. Nelle file dei verdenero è rientrato Proserpio dopo un lungo periodo di assenza. Una volta di più le “lucertole” hanno dimostrato scarsa incisività e cattiveria in fase offensiva, ma soprattutto di non saper leggere le occasioni propizie sbagliando facili conclusioni che potevano essere decisive, e di essere una squadra di giocatori con pochi valori e qualità, mancanza di orgoglio e carattere. Chi è in fondo alla classifica deve battersi con più determinazione e voglia di fare risultato e non possiede uno stoccare che può decidere. “La mia squadra ha fatto un passo in avanti sul piano del gioco e del modo di stare in campo, però il risultato non è cambiato- ha commentato amaramente l’allenatore Agostino Mastrolonardo- abbiamo disputato un ottimo primo tempo senza saper segnare. Cotta ha preso un palo. Troppo poco”. Il ds. Marino Fumagalli “ è stato fatto troppo poco per vincere. Era una gara alla nostra portata dove era necessario fare tre punti, siamo rimasti ancora a mani vuote. La situazione di fa pensante. E’ urgente che i giocatori si scuotano”.

Nel girone B, dopo un filone positivi di tre punti, il Leon è stato costretti sul campo amici ad impattare (1-1) con lo Scanzorosciate. Passavano per primi i brianzoli con Lillo al 30’ del pt, gli ospiti pareggiavano alla mezzora della ripresa su calcio d’angolo con Gueye. “I bergamaschi si sono arroccati in difesa e ci è diventato tutto difficile– ha spiegato l’allenatore arancio nero Paolo Quartuccio– e non siamo riusciti a fare il secondo goal. Un pari fa sempre classifica”.