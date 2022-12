Calcio, Serie D e Eccellenza: brianzole tutte a punti

Nella quattordicesima giornata di andata le squadre brianzole del monzese impegnate sia nel campionato di calcio di Serie D che di Eccellenza sono uscite dal campo, per la prima volta in questa prima parte della stagione, con risultati positivi.

Calcio, Serie D: prezioso pareggio per la Folgore Caratese

In Serie D la Folgore Caratese nell’impegnativa trasferta di Arconate ha incamerato un prezioso pareggio (1-1). I lambraioli che già assaporavano il gusto dei tre punti sono stati raggiunti in pieno recupero al 94’, ma avrebbero meritato la vittoria per il gran volume di gioco e per i tre goal annullati per fuori gioco molto dubbio. I giocatori di Giuliano Melosi hanno disputato un’eccellente partita dominando per larghi tratti i milanesi che hanno sofferto la pressione dei brianzoli.

Al termine del match il ds Mauro Borghetti ha commentato: “Per come si è svolta la partita siamo usciti dal campo con l’amaro in bocca perché se c’era una squadra che meritava il successo era proprio la Folgore che ha disputato una delle migliori partite contro un avversario molto forte che possiede giocatori di assoluto valore”.

Erano i brianzoli ad aprire le marcature nella ripresa al 27’ con Paltrinieri con un gran tiro da fuori area che insaccava nell’angolino alto della porta difesa da Colnago. I giallo blu padroni di casa pareggiavano allo scadere a seguito di un’azione da calcio d’angolo con Ronzoni. Il Seregno ha chiuso a reti bianche in casa dei veronesi del Sona.

Calcio, Eccellenza: Muggiò corsaro a casa del Verbano

In Eccellenza nel girone A importante successo del Muggiò (0-2) a Besozzo contro il Verbano, al termine di una partita equilibrata che si è sbloccata nella ripresa al 13’ con Concedda abile a sfruttare un’azione di contropiede a seguito di una palla persa dai varesini. Il raddoppio di Achenza (35’) avveniva a seguito di una palla d’oro scodellata da Baldan per Achenza che mandava la palla ad infilarsi nel sette di Guarino.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova la spunta nello scontro diretto, c’è il ritorno di Tremolada

Nel match al cardiopalmo fra due compagini di fondo classifica che si sono affrontate a viso aperto per cogliere l’intera posta in palio l’ha spuntata il Vis Nova (0-1) che ha piegato di misura la Virtus a Binasco. Il gol dei neroverdi è stato firmato al 2’ del pt da Proserpio che raccoglieva una respinta del portiere Picone dopo un colpo di testa di Mancosu. Le lucertole avrebbero potuto chiudere la gara con un punteggio superiore se i suoi giocatori non avessero sciupato almeno sei palle goal. La più clamorosa quella con Mancosu che a tu per tu col portiere ha cercato la finezza, inutile in queste situazioni, con lo scavetto e perdendo una grossa opportunità per scuotere il sacco.

Il Vis Nova ha centrato la seconda vittoria stagionale dopo quasi due mesi. La prima fermando il Gavirate, e per la prima volta i verdenero non hanno subito goal. Nelle fila dei brianzoli erano assenti Cavalli per squalifica e Orlandi per infortunio, mentre ha debuttato Alessio Tremolada, un ritorno il suo dopo una stagione, dopo aver disputato le prime 13 giornate con la maglia del Muggiò. L’altro debutto è stato quello del centrocampista Christian Abbiati (2004).

Il ds Marino Fumagalli ha detto: “È stata una partita molto combattuta e abbiamo tenuto testa validamente ai padroni di casa. Noi volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti con merito. Il nostro volume di gioco è stato superiore al loro e così anche le occasioni da rete”.

“Per la prima volta siamo riusciti a conservare e difendere il vantaggio acquisito – ha affermato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – potevamo segnare molti più goal, i miei giocatori hanno avuto sul piede almeno sei-sette palle goal, invece siamo rimasti col patema in corpo sino alla fine. E’ un altro passo in avanti verso il recupero”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate pareggia a Gallarate

Allo stadio delle Azalee di Gallarate, l’Ardor Lazzate, si è dovuta accontentare del pareggio (1-1) di fronte alla Vergiatese. Entrambe le segnature nella ripresa, al 10’ Quartesau al 20’ riequilibravano i brianzoli con Boschetti. Con molta schiettezza mister Ivan Stincone ha spiegato: “abbiamo portato a casa un punto prezioso. Un punto guadagnato perché i miei ragazzi non hanno giocato bene, anzi, con molta sufficienza. Tutti sottotono. Stavolta abbiamo guadagnato quel punto che altre volte avremmo meritato in più”.

Calcio, Eccellenza: pioggia di gol in rimonta per Leon (4-4)

Nel girone B, sagra del gol (4-4) fra Leon e Forza e Costanza di Martinengo. Il primo tempo chiudeva con gli ospiti in vantaggio per 3-1, quando sembrava che per gli arancionero all’orizzonte ci fosse la seconda sconfitta, nella ripresa i brianzoli cambiavano passo fino a portarsi in vantaggio per 4-3, ma i bergamaschi beneficiavano del secondo rigore della gara e pareggiavano Gningne.

“Mi è piaciuta la reazione dei miei giocatori che hanno rimesso in sesto una partita che sembrava compromessa”, ha affermato mister Paolo Quartuccio.